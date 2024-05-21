Apple’ın son iPad Pro reklamı, yaratıcı araçların ezildiği yakın çekimlerle dikkat çekerken, bu ağır-handed metafor nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Reklamda, sanat ve yaratıcılığın, modern teknolojiyle nasıl şekillendiği gösterilmek istenmişti ancak bu mesaj izleyiciler tarafından pek de olumlu karşılanmadı. Apple’ın bu metaforu, izleyicilerin bir kısmı tarafından gereksiz yere dramatik ve abartılı bulundu.

Apple’ın bu reklamı, sektörde rakiplerinin de dikkatini çekti. Samsung, Apple’ın tartışma yaratan reklamından yararlanarak kendi alaycı reklamını yayınladı. Samsung’un reklamı, Apple’ın yaklaşımını eleştirir nitelikteydi ve yaratıcı araçların ezilmesine gönderme yaparak izleyicilere eğlenceli bir alternatif sundu.

Ancak kavgaya son olarak Xiaomi de katıldı, fakat farklı bir neden için. Xiaomi, yaklaşan bir telefon lansmanı için benzer bir reklam yaptı. Xiaomi, X’te Apple’ın reklamına çok benzeyen bir video yayınladı. Bu videoda, nesnelerin ezilmesi yerine, ezici yüzey yarıda durma noktasına gelir ve video, “Ci” ve “Vi” harflerinin kırmızıyla vurgulandığı “Cinematic Vision” metniyle sona eriyor.

Bu harfler, Xiaomi’nin gençlik odaklı akıllı telefon hattı olan “Civi” kelimesini oluşturuyor. Xiaomi’nin Civi telefonları şimdiye kadar sadece Çin’de satılıyordu ve en son model Xiaomi Civi 4 Pro olarak biliniyor.

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Eğer söylentiler doğruysa, Xiaomi Civi’nin etkileyici özelliklerle geleceği tahmin ediliyor. Telefonun, 120Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç 1.5K (2750 x 1236 piksel) AMOLED ekranı olacak. Cihaza güç veren Snapdragon 8s Gen 3 çipi, LPDRR5X RAM ve UFS 4.0 depolama desteği sunacak. Kamera özellikleri de dikkat çekici: arka tarafta 50MP ana kamera, 50MP telefoto lens ve 12MP ultra geniş lens yer alacak. Ön kamera ise özçekimler için 32MP sensörle donatılacak.

Xiaomi Civi’nin batarya kapasitesi de oldukça iddialı. 67W hızlı şarj desteği sunan 4700mAh pil ile geleceği belirtiliyor. Ayrıca, cihaz kutudan Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi ile çıkacak.

Apple’ın tartışmalı reklamının ardından Samsung ve Xiaomi gibi devler, bu durumu kendi lehlerine çevirmeye çalıştı. Xiaomi’nin yeni Civi serisi, özellikle genç tüketiciler için çekici özelliklerle donatılmış durumda. Rekabetin kızıştığı bu ortamda, teknoloji devlerinin yenilikçi ve dikkat çekici reklam kampanyalarıyla öne çıkma çabaları devam edecek gibi görünüyor.