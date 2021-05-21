Xiaomi, Apple’ı Avrupa’da tahtından etti!

2021 yılının 2. çeyreğinin ortalarını henüz geçmişken; bu seneyle alakalı birçok istatistiksel veri de açıklanmaya başladı. Hatta bugün, Counterpoint Research tarafından açıklanan veriler, Çin akıllı telefon pazarında realme’nin en hızlı büyüyen marka olduğunu gösteriyordu. realme’nin arkasından, Oppo, Xiaomi ve Vivo gelmekteydi. Yeni açıklanan verilerle de, Uzak Doğu’dan biraz da kendi kıtamıza gelelim ve bakalım bu yıl Avrupa akıllı telefon pazarında neler olmuş. Fakat haberin devamına geçmeden önce, Counterpoint Research tarafından realme ile ilgili olarak yayınlanan verileri yorumladığımız yazımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Avrupa’da akıllı telefon pazarı ne durumda

Xiaomi’nin bütün pazarlarda hızlı yükselişini devam ettirdiği bir gerçek. Hatta öyle ki, Apple’ın en güçlü olduğu pazarlardan birinde yani Avrupa’da Xiaomi, Apple’ı geride bırakarak 2. sırayı aldı. Nisan 2021 itibariyle Avrupa’da %20 pazar payında kalan Apple, pazar payını %21’e çıkaran Xiaomi tarafından geçildi. Böylelikle Apple, Avrupa’da 3. sıraya itilmiş oldu. Avrupa pazarının lideriyse yine Samsung oldu. Samsung, %35 gibi devasa bir pazar payıyla hala Avrupa’daki en güçlü akıllı telefon üreticisi olduğunu böylelikle kanıtlamış oldu. Pazar payı olarak 4. sırada yer alan isimse, Oppo. Fakat Oppo’nun ilk 3’te yer alan diğer rakiplerine yetişebilmesi için önünde hala çok uzun bir yol var. Yine de yıllık büyüme rakamlarına bakıldığında bu hedefin Oppo için çok da imkansız olmadığını söyleyebiliriz. Yıllık bazda %314 oranında büyüme gösteren Oppo, Avrupa’da ilk 3’te yer alan rakiplerini şimdiden tedirgin ediyor gibi görünüyor.

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Listede, bütün bu aksiyonun ortasında sessiz sedasız yükselişine devam eden bir diğer marka da mevcut. OnePlus, yıllık bazda %749 gibi inanılması güç bir oranda büyüme göstererek; Avrupa’nın en büyük 5. akıllı telefon üreticisi konumuna gelmiş durumda. Şirket sadece %2 pazar payına sahip olsa da; yükselme hızını göz önüne aldığımız zaman yakın gelecekte zirveyi zorlayabilecek konuma gelmesi yönünden de umut veriyor. OnePlus’ın Avrupa’daki başarısını tebrik etmek gerek. Öte yandan hali hazırda zirvede bulunan Samsung da, %80 gibi fena olmayan bir rakamla devam etse de; gerilerden gelen rakiplerin korkunç seviyedeki büyüme oranları Samsung ve Apple’ın tahtını yakın zamanda kaptırabileceğinin sinyallerini de veriyor.

Peki Çinli tüketicilerin akıllı telefon tercihleri hangi yönde?

Pandeminin Çin’deki seyrinin hızlı bir biçimde inişe geçmesi, birçok markanın satış adetlerine de yansıdı. Genel çerçeveden bakıldığında Çin’deki akıllı telefon pazarı, geçtiğimiz çeyreğe göre %5 oranında büyümüş durumda. Çin’de, realme’nin ardından hızlı bir büyüme gösteren diğer markalar da Oppo, Xiaomi ve Vivo oldu. Bu markalar, 2020 yılının son çeyreğine kıyasla satışlarını sırasıyla %42, %35, %25 oranında artırdılar.

Huawei, Amerikan ambargolarıyla başa çıkmaya çalıştığı süreç boyunca, akıllı telefon sektöründe “premium” olarak adlandırdığımız segmente yoğunlaşmıştı. Genellikle yüksek fiyatlı amiral gemisi ürünlerle müşterilerin karşısına çıkan Huawei, bu durumun bir etkisi olarak da satış adetlerinde %33 oranında bir düşüş yaşadı. realme, Oppo, Xiaomi ve Vivo gibi markaların yükselişindeki en büyük payı da, orta segmentte konumlandırdıkları fiyat performans cihazları oluşturdu. Birçok modelin hem 5G hem de 4G versiyonlarını da sunan bu üreticiler, birçok model piyasaya sunarak; farklı beklentilerdeki müşterileri yakalayabilmeyi başardı.

Counterpoint Research tarafından açıklanan verilere göre Apple, geçen yılın son çeyreğine oranla 2021’in ilk çeyreğinde Çin’deki satış rakamlarında minik bir düşüş yaşamış durumda. Satış adetlerinde sadece %2 oranında düşüş yaşayan Apple, bu durumdan pek etkilenmemiş gibi gözükse de; durum aslında öyle değil. Pazar büyürken ve rakipleri satışlarını artırırken yerinde sayıyor olmak, Apple gibi bir marka için pek de tercih edilesi bir durum değil.

Genel anlamda Çinli üreticiler hem anavatanlarında hem de Avrupa’da yükseliş halinde

Counterpoint Research tarafından açıklanan bütün veriler gösteriyor ki; Çinli akıllı telefon üreticileri sektörün dominant isimleri haline gelmiş durumda. Özellikle de BBK Electronics bünyesi altında bulunan markalar yani Oppo, Vivo, realme, OnePlus gibi markalar dünya çapında hızlı bir yükseliş ivmesine sahipler. BBK Elecronics bünyesindeki markalar haricinde yıldızlaşan bir diğer Çinli marka da, Avrupa’da Apple’ı yerinden eden Xiaomi. Xiaomi de, fiyat performans konusunda başarılı cihazlar üreten ve kendini birçok pazarda kabul ettirmeyi başaran bir diğer Çin markası. Bakalım akıllı telefon sektöründe gittikçe daha da artan Çin hegomonyası hangi noktalara gelecek…