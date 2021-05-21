Akıllı Telefonlar
realme, Çin’in en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticisi oldu!
Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Counterpoint Research, Çin akıllı telefon pazarında 2021 yılının 1. çeyreğine dair araştırma verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre realme, 2020 yılının son çeyreğine kıyasla 2021 yılının ilk çeyreğinde satış adetlerinde %83 büyüyerek; Çin’de satışlarını en hızlı artıran akıllı telefon üreticisi oldu. Honor ise, akıllı telefon satışlarında %35 düşüş yaşayarak; 2021 yılına kötü bir başlangıç yaptı.
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Counterpoint Research tarafından yayınlanan veriler dikkat çekici
Yılın ilk çeyreğinde satış adetlerinde %83 büyüyen realme, çeyrek bazda %83 oranında artış gözlese de; yıllık bazda bakıldığı zaman satışlarını bir önceki yıla göre %451 artırmış durumda. Bu hızlı yükselişle realme, şuanda Çin’in en büyük 7. akıllı telefon markası konumuna gelmiş durumda.
Pandeminin Çin’deki seyrinin hızlı bir biçimde inişe geçmesi, birçok markanın satış adetlerine de yansıdı. Genel çerçeveden bakıldığında Çin’deki akıllı telefon pazarı, geçtiğimiz çeyreğe göre %5 oranında büyümüş durumda. Çin’de, realme’nin ardından hızlı bir büyüme gösteren diğer markalar da Oppo, Xiaomi ve Vivo oldu. Bu markalar, 2020 yılının son çeyreğine kıyasla satışlarını sırasıyla %42, %35, %25 oranında artırdılar.
Huawei ve Honor büyük düşüş yaşadı
Huawei, Amerikan ambargolarıyla başa çıkmaya çalıştığı süreç boyunca, akıllı telefon sektöründe “premium” olarak adlandırdığımız segmente yoğunlaşmıştı. Genellikle yüksek fiyatlı amiral gemisi ürünlerle müşterilerin karşısına çıkan Huawei, bu durumun bir etkisi olarak da satış adetlerinde %33 oranında bir düşüş yaşadı. realme, Oppo, Xiaomi ve Vivo gibi markaların yükselişindeki en büyük payı da, orta segmentte konumlandırdıkları fiyat performans cihazları oluşturdu. Birçok modelin hem 5G hem de 4G versiyonlarını da sunan bu üreticiler, birçok model piyasaya sunarak; farklı beklentilerdeki müşterileri yakalayabilmeyi başardı.
Counterpoint analistlerinden Yang Wang, yayınlanan verilerle ilgili olarak; “realme, satış adetlerinde en yüksek büyümeyi yakalayan marka konumunda. Kendine has modelleriyle ve efektif pazarlama stratejisiyle Z kuşağını yakalamayı başaran realme, cihazlarında uygun fiyatla sunduğu fotoğraf kalitesi ve oyun performansı gibi konularda öne çıkarak bu noktaya gelebildi.” dedi. realme’nin Çin’de en çok tutulan modelleri de, Q2, V3, V5 ve V15 modelleri oldu. Bu modeller, 150 ve 250 USD aralığında 5G desteği sunarak; birçok Çinli kullanıcıyı yakalamayı başardı.
Wang’ın diğer ifadelerine göreyse, önümüzdeki dönemde orta segmentteki ve giriş segmentindeki modeller, markaların pazar başarısında büyük rol oynayacak. Eğer realme de, bu segmentlerde rekabetçi fiyatlar sunmaya devam edebilirse; gelecek çeyreklerde de bu başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürecektir. Yükselen trendin, 5G destekli ve uygun fiyatlı modeller olduğu da göz önüne alınırsa; realme’nin 100 – 500 USD bandındaki modellerini oluşturan V, Q ve X serileri, realme’nin istikrarını sürdürmesine yardımcı olacaktır.
Öte yandan işlemci tedariğinde yaşanan zorluklar, yakın gelecekte akıllı telefon üreticileri için en büyük baş ağrılarından biri olacak gibi görünüyor ve işlemci tedariğinde yaşanan sıkıntılar, fiyatlara da negatif yönde etki ediyor.
Apple için Çin’deki satışlar ne durumda?
Counterpoint Research tarafından açıklanan verilere göre Apple, geçen yılın son çeyreğine oranla 2021’in ilk çeyreğinde Çin’deki satış rakamlarında minik bir düşüş yaşamış durumda. Satış adetlerinde sadece %2 oranında düşüş yaşayan Apple, bu durumdan pek etkilenmemiş gibi gözükse de; durum aslında öyle değil. Pazar büyürken ve rakipleri satışlarını artırırken yerinde sayıyor olmak, Apple gibi bir marka için pek de tercih edilesi bir durum değil.
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Akıllı Telefonlar
Twitter hesap doğrulamada yeni uygulama ve ayrıntıları açıkladı
Twitter yaptığı açıklamayla, bugünden itibaren geçerli olacak verification yani hesap doğrulama uygulaması ve başvuru sürecinin yeni ayrıntılarını açıkladı.
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Twitter’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere verildi: “Geçtiğimiz birkaç ay içinde, hesap doğrulama uygunluk kriterlerine açıklık getirmek için çalışıyoruz ve halkın geri bildirimleriyle şekillendirilen yeni bir politika başlattık. Ayrıca, artık güncellenmiş doğrulama kriterlerini karşılamayan, etkin olmayan veya eksik bilgileri olan hesaplardan doğrulama rozetini otomatik olarak kaldırarak bu politikayı uygulamaya başladık. Bugünün uygulama sunumu, Twitter’da doğrulamaya daha fazla şeffaflık, güvenilirlik ve netlik sağlama planlarımızdaki bir sonraki dönüm noktasını işaret ediyor. “
Twitter’da mavi tık, insanların yüksek kamu yararına olan hesapların gerçekliğini ayırt etmelerine yardımcı olma yollardan biri. Bu Twitter’daki kişilere sohbet ettikleri insanlar hakkında daha fazla bağlam sunarak güvenilir olup olmadığını belirleyebilmelerini sağlıyor. Bugünkü uygulama lansmanıyla, Twitter, doğrulanmış hesaplar için yeni yönergeler de sunuyor. Bu doğrulama yönergeleri, genel olarak Twitter topluluğunun iyileştirilmesi için sağlıklı konuşmaları teşvik etmeyi amaçlıyor. Ve daha önce duyurulduğu gibi Twitter Kurallarını defalarca ihlal eden doğrulanmış hesaplar, mavi rozetin kaldırılmasına yine tabi olacak.
Peki Twitter’da mavi tık kimler için uygun?
Twitter’da doğrulamaya hak kazanmak için, altı kategoriden birinin kriterlerine uymanız gerekiyor:
● Devlet
● Şirketler, markalar ve kuruluşlar
● Haber kuruluşları ve gazeteciler
● Eğlence
● Spor ve oyun
● Aktivistler, organizatörler ve diğer etkili kişiler
Doğrulama politikasında belirtilen kategoriye özgü uygunluk kriterlerine ek olarak, hesap bilgilerinizin eksiksiz olması gerekiyor, yani bir profil adınız, bir profil resminiz ve onaylanmış bir e-posta adresiniz veya telefon numaranız olmalı. Ayrıca hesabınız son altı ay içinde aktif olmalı ve Twitter Kuralları’na riayet etmeli.
Twitter hesap doğrulama için nasıl başvurabilirsiniz?
Önümüzdeki birkaç hafta içinde, Twitter’daki herkes yeni doğrulama uygulamasını doğrudan Hesap Ayarları sekmesinde görmeye başlayacak. Twitter, bunu kademeli olarak herkesin kullanımına sunacak.
Başvuru akışı şöyle görünecek:
Başvurunuzu gönderdikten sonra, birkaç gün içinde bizden e-posta ile yanıt bekleyebilirsiniz, ancak bu süreç, sırada kaç açık başvuru olduğuna bağlı olarak birkaç hafta kadar sürebilir. Başvurunuz onaylanırsa profilinizde otomatik olarak mavi rozeti görürsünüz. Bir hata yaptığımızı düşünüyorsanız, başvurunuzla ilgili kararımızı aldıktan 30 gün sonra yeniden başvurun.
Peki sırada ne var?
Bundan sonraki adımlar için ise Twitter açıklamasında şu satırlar yer aldı: “Mevcut doğrulama politikasının Twitter’da doğrulanmaya uygun olması gereken tüm kişileri temsil etmeyebileceğini biliyoruz, bu nedenle bu yıl içinde bilim adamları, akademisyenler ve dini liderler gibi daha fazla kategori sunmayı planlıyoruz. Doğrulama hakkında güncel kalmak için @Verified‘ı takip ettiğinizden emin olun. Ayrıca, kullanıcıların profillerini kullanarak Twitter’da kendilerini ifade etme yöntemlerini genişletmeye ve yeni hesap türlerini kullanıma sunmaya devam etmekten de heyecan duyuyoruz. Son güncellememizden bu yana, otomatik hesaplar üzerinde sürekli araştırmalar yapıyoruz ve önümüzdeki birkaç ay içinde bu hesap türünü belirtmenin bir yolunu, hatırlatıcı hesaplarla birlikte sunmayı planlıyoruz. İnsanların kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak için Twitter profilinde yapılan iyileştirmeleri de araştırıyoruz, örneğin bir Hakkında sayfası aracılığıyla. Yakında tüm bunlarla ilgili daha fazlasını paylaşacağız.”
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Akıllı Telefonlar
General Mobile GM 21 Ailesi ve GM Pods 2 Ürünlerini Yakında Tanıtıyor
General Mobile GM 20 ailesinden sonra sessizliğini yakında tanıtımını yapacağı ürünler ile bozacak gibi gözüküyor. General Mobile, yeni ürünleri olan GM 21 Ailesi ve GM Pods 2 Ailesi modellerini tanıtıyor.
Bakmakta fayda var: General Mobile GM 21 Pro, aslında UMIDIGI S5 Pro olabilir mi?
General Mobile daha öncesinde sitesinde yaptığı sızıntıyla gündeme gelmişti. Biz de hiç vakit kaybetmeden General Mobile’ın yeni GM serisi için bir video hazırlamıştık. Hatta bunun dışında yeni General Mobile telefonlarının UMIDIGI S5 Pro modeliyle oldukça benzer olduğunu da buradaki haberde paylaşmıştık. Merakla beklenen tanıtımın tarihi açıklandı. General Mobile, resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden 24 Mayıs Pazartesi günü saat 12:21’de başlamak üzere GM 21 Pro ve GM Pods 2 Pro, 25 Mayıs Salı günü saat 12:21’de GM 21 Plus ve GM Pods 2, son olarak da 26 Mayıs Çarşamba günü saat 12:21’de GM 21 ürünlerini tanıtarak tüketicilerin beğenisine sunacak ve ön siparişe açacak. General Mobile, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla da tanıtım duyurusunu yaptı.
General Mobile GM 21 Pro beklenen teknik özellikleri neler?
- 6.39 inç AMOLED Full HD ekran,
- 4.680 mAh kapasiteye sahip batarya,
- İşlemci olarak MediaTek Helio G90T,
- Çift sim kart desteği,
- 3.5 mm kulaklık girişi,
- Bluetooth 5.0 ve NFC desteği,
- Android 11,
- 48 MP ana kamera, ön tarafta pop-up 16 MP kamera beklenen General Mobile GM 21 Pro’nun beklenen tahmini özellikleri.
General Mobile GM 21 beklenen teknik özellikleri neler?
- 6.5 inç ekran
- Unisoc Spreadtrum SC9863 işlemci
- 3GB RAm 32GB hafıza ve 256 GB’a kadar SD kart desteği
- 13 MP ana kamera ve 0,08 MP + 0,08 MP yardımcı kameralar, 8 MP ön kamera
- 5000 mAh batarya
- 3.5 mm kulaklık girişi,
- Çift sim kart desteği,
- Android 11 General Mobile GM 21’in beklenen teknik özellikleri.
General Mobile GM 21 Plus beklenen teknik özellikleri neler?
General Mobile GM 21 ile çok benzer olacağın söyleyebiliriz. General Mobile GM 21’den farklı olarak General Mobile GM 21 Plus’ta MediaTek Helio G35 işlemcisini görebiliriz. Detayları tanıtımdan hemen sonra sizlerle paylaşmış olacağız.
General Mobile ana sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://www.generalmobile.com/tr/
General Mobile Instagram sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: General Mobile Instagram
General Mobile Twitter sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: General Mobile Twitter
General Mobile Facebook sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: General Mobile Facebook
General Mobile Youtube sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: General Mobile – YouTube
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Akıllı Telefonlar
POCO M3 Pro 5G modelini satışa sunuyor
POCO dün yaptığı sanal lansmanla M3 Pro 5G modelini tanıtmıştı. Şimdi de genç teknoloji meraklıları arasında dünyanın en popüler teknoloji markalarından olan POCO Global, yeni akıllı telefon modeli POCO M3 Pro 5G’nin satışına başlıyor.
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MediaTek Dimensity 700 5G* işlemci ile donatılan yeni ve yükseltilmiş cihaz, ultra uzun pil ömrü ile optimum güç verimliliği sağlarken, 5G çift SIM kart desteği ve 90Hz ekranı ile iyi bir performans ve eğlence deneyimi sunuyor.
POCO Global Başkanı Kevin Qiu, “POCO’nun 6 Mayıs 2021 itibarıyla, POCO F1’i duyurduğumuz 2018 yılından bu yana toplamda 17 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdiğini paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yalnızca POCO M3 için geçtiğimiz Kasım ayında dünya genelinde 3 milyonun üzerinde bir satış rakamı elde ettik. Sadece satış anlamında muazzam bir büyüme elde etmekle kalmadık, aynı zamanda hayran kitlemizi de büyüttük. Artık hayran kitlemizin ürünlerimizi geliştirmede kullanmak için geri bildirimlerini paylaşabilecekleri bir POCO topluluk uygulamamız dahi var” dedi.
İçindekiler
MediaTek Dimensity 700 ve 5G çift SIM kart desteği sunuyor
MediaTek Dimensity teknolojisini ilk defa kullanan POCO, genel anlamda yüksek performans ve hız sunuyor. MediaTek Dimensity 700, 7nm işleme teknolojisi sayesinde uzun ömürlü bir pil için güç tüketimini minimum düzeyde tutarken amiral gemisine yakın düzeyde performans sunuyor. Entegre 5G modeme sahip olan cihaz, çift 5G SIM kart desteği sayesinde kullanıcıların SIM kartlarını değiştirmeden 5G’nin gücünden her zaman faydalanabilmelerine olanak tanıyor.
POCO Global Ürün Pazarlama Müdürü Angus Ng, “5G’nin sağladığı avantajlar yüksek hızlı dosya indirme, yüksek kaliteli video izleme ve oyunları daha akıcı izlemenin ötesine geçiyor ve kalabalık alanlarda çok daha istikrarlı bir ağa olanak tanıyor. Piyasada oldukça nadir görülen bir fiyat noktasında 5G’nin getirdiği avantajlardan faydalanan POCO M3 Pro 5G, kullanıcılara önem taşıyan inovasyonlar sunma sözümüzün başka bir kanıtı” dedi.
POCO M3 Pro 5G’nin performansı güzel bir eğlence deneyimi sunuyor. Sekiz çekirdekli işlemci mimarisini destekleyen işlemci, 2,2 GHz’ye kadar çalışabilen iki yüksek kapasiteli Cortex-A76’ya sahip. İşlemci, yüzde 30 ek performans yoğunluğu ve enerji verimliliği sağlayan yeni bir GPU mimarisi olan Mali-57 GPU ile birlikte kullanılıyor. Çipset, tüm bu özellikleriyle birlikte yeni UFS 2.2 depolama teknolojisi sayesinde cihazı büyük grafik ağırlıklı oyunların rahatça oynanabildiği, yüksek çözünürlüklü videoların kolayca oynatılabildiği bir eğlence makinesine dönüştürüyor.
90Hz FHD+ ekran ve daha fazlasıyla oyun keyfi
POCO M3 Pro 5G, işlemcinin güçlü kapasitesini, ekranla bir araya getirerek beklentileri aşan bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 90Hz yenileme hızıyla kullanıcılara daha hızlı görseller ve daha sorunsuz bir deneyim sunuyor. POCO M3 Pro 5G ayrıca DotDrop ekran kullanılan POCO M3’ten farklı olarak DotDisplay ekran kullanıyor. DynamicSwitch, ekranın 90Hz, 60Hz, 50Hz ve 30Hz yenileme hızları arasında otomatik olarak geçiş yapmasına olanak tanıyarak, enerji tasarrufu sağlıyor ve yenileme hızının içeriğe uyarlamasını mümkün kılıyor. Cihazın 6,5 inç FHD+ ekranı, 1080P çözünürlükte görüntüler üretiyor ve 360° ışık algılaması için ön ve arkada olmak üzere çift ışık sensörü bulunuyor. Bu, cihazın optimum görünürlük için 4096 parlaklık seviyesi arasında akıllıca ve hassa bir şekilde ayarlamalar yapabilmesine olanak tanıyor.
48 MP üçlü kamera kurulumu ve uzun pil ömrü
POCO M3 Pro 5G, 2 MP makro kamera, 2MP derinlik sensörü ve 48 MP ana kamerayı içeren üçlü kamera kurulumuyla çok yönlü bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 48 MP ana kamerası, kullanıcıların özellikle düşük ışık koşullarında çok daha net ve daha ayrıntılı görüntüler yakalamalarını sağlıyor. Bir dizi kamera yazılım özelliği, gece modu, Time-lapse video ve Timed burst gibi çeşitli çekim modlarıyla, kamera kurulumunun kullanım senaryolarını büyük ölçüde artırıyor ve kullanıcıların fotoğrafçılık ve videografi konusunda yaratıcı olmalarına olanak tanıyor. Tüm bu özellikler cihazın 5.000 mAh piliyle destekleniyor. 18 W hızlı şarj desteği ve kutuya dahil olan 22,5 W şarj cihazı ile kullanıcılar cihazı hızla şarj edip hiç vakit kaybetmeden yaptıkları şeye kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.
Ergonomik 3 boyutlu kavisli tasarımıyla öne çıkıyor
POCO M3 Pro 5G’de, tipik akıllı telefon tasarımından vazgeçilmiş. Ergonomik, 3 boyutlu kavisli arka tasarıma ve parlak yüzeye sahip olan cihaz dikkatleri üzerine toplarken, doğal ve rahat bir tutuş hissi veriyor. %91 ekran/gövde oranıyla kaliteli bir his sağlıyor. POCO’nun bu tasarımını üç farklı renk tamamlıyor: sarı, siyah ve mavi.
Kullanılabilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanan cihaz, IR blaster, NFC ve 3,5 mm kulaklık girişi dahil olmak üzere günlük kullanım kolaylığı sunuyor. POCO M3 Pro 5G’nin 4GB+64GB ve 6GB+128GB olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. Her iki model de yakında Türkiye’de satış kanalları üzerinden satın alınabilecek.
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