realme, Çin’in en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticisi oldu!

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Counterpoint Research, Çin akıllı telefon pazarında 2021 yılının 1. çeyreğine dair araştırma verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre realme, 2020 yılının son çeyreğine kıyasla 2021 yılının ilk çeyreğinde satış adetlerinde %83 büyüyerek; Çin’de satışlarını en hızlı artıran akıllı telefon üreticisi oldu. Honor ise, akıllı telefon satışlarında %35 düşüş yaşayarak; 2021 yılına kötü bir başlangıç yaptı.

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Counterpoint Research tarafından yayınlanan veriler dikkat çekici

Yılın ilk çeyreğinde satış adetlerinde %83 büyüyen realme, çeyrek bazda %83 oranında artış gözlese de; yıllık bazda bakıldığı zaman satışlarını bir önceki yıla göre %451 artırmış durumda. Bu hızlı yükselişle realme, şuanda Çin’in en büyük 7. akıllı telefon markası konumuna gelmiş durumda.

Pandeminin Çin’deki seyrinin hızlı bir biçimde inişe geçmesi, birçok markanın satış adetlerine de yansıdı. Genel çerçeveden bakıldığında Çin’deki akıllı telefon pazarı, geçtiğimiz çeyreğe göre %5 oranında büyümüş durumda. Çin’de, realme’nin ardından hızlı bir büyüme gösteren diğer markalar da Oppo, Xiaomi ve Vivo oldu. Bu markalar, 2020 yılının son çeyreğine kıyasla satışlarını sırasıyla %42, %35, %25 oranında artırdılar.

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Huawei ve Honor büyük düşüş yaşadı

Huawei, Amerikan ambargolarıyla başa çıkmaya çalıştığı süreç boyunca, akıllı telefon sektöründe “premium” olarak adlandırdığımız segmente yoğunlaşmıştı. Genellikle yüksek fiyatlı amiral gemisi ürünlerle müşterilerin karşısına çıkan Huawei, bu durumun bir etkisi olarak da satış adetlerinde %33 oranında bir düşüş yaşadı. realme, Oppo, Xiaomi ve Vivo gibi markaların yükselişindeki en büyük payı da, orta segmentte konumlandırdıkları fiyat performans cihazları oluşturdu. Birçok modelin hem 5G hem de 4G versiyonlarını da sunan bu üreticiler, birçok model piyasaya sunarak; farklı beklentilerdeki müşterileri yakalayabilmeyi başardı.

Counterpoint analistlerinden Yang Wang, yayınlanan verilerle ilgili olarak; “realme, satış adetlerinde en yüksek büyümeyi yakalayan marka konumunda. Kendine has modelleriyle ve efektif pazarlama stratejisiyle Z kuşağını yakalamayı başaran realme, cihazlarında uygun fiyatla sunduğu fotoğraf kalitesi ve oyun performansı gibi konularda öne çıkarak bu noktaya gelebildi.” dedi. realme’nin Çin’de en çok tutulan modelleri de, Q2, V3, V5 ve V15 modelleri oldu. Bu modeller, 150 ve 250 USD aralığında 5G desteği sunarak; birçok Çinli kullanıcıyı yakalamayı başardı.

Wang’ın diğer ifadelerine göreyse, önümüzdeki dönemde orta segmentteki ve giriş segmentindeki modeller, markaların pazar başarısında büyük rol oynayacak. Eğer realme de, bu segmentlerde rekabetçi fiyatlar sunmaya devam edebilirse; gelecek çeyreklerde de bu başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürecektir. Yükselen trendin, 5G destekli ve uygun fiyatlı modeller olduğu da göz önüne alınırsa; realme’nin 100 – 500 USD bandındaki modellerini oluşturan V, Q ve X serileri, realme’nin istikrarını sürdürmesine yardımcı olacaktır.

Öte yandan işlemci tedariğinde yaşanan zorluklar, yakın gelecekte akıllı telefon üreticileri için en büyük baş ağrılarından biri olacak gibi görünüyor ve işlemci tedariğinde yaşanan sıkıntılar, fiyatlara da negatif yönde etki ediyor.

Apple için Çin’deki satışlar ne durumda?

Counterpoint Research tarafından açıklanan verilere göre Apple, geçen yılın son çeyreğine oranla 2021’in ilk çeyreğinde Çin’deki satış rakamlarında minik bir düşüş yaşamış durumda. Satış adetlerinde sadece %2 oranında düşüş yaşayan Apple, bu durumdan pek etkilenmemiş gibi gözükse de; durum aslında öyle değil. Pazar büyürken ve rakipleri satışlarını artırırken yerinde sayıyor olmak, Apple gibi bir marka için pek de tercih edilesi bir durum değil.