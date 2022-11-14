Xiaomi bildiğiniz gibi hem sene başı hem sene sonu amiral gemileri ortaya koyan bir firma haline geldi. Sene başında tanıştığımız Xiaomi 12 Pro ile sene sonu amiral gemisi olan Xiaomi 12T Pro fiyat olarak da birbirine yakınlar. Sizlerden gelen sorular ardından bu videomuzda iki Pro cihazın kapışması ile karşınızdayız.
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İçindekiler
XIAOMI AMİRAL GEMİLERİ KARŞI KARŞIYA! | Xiaomi 12T Pro vs. Xiaomi 12 Pro
Not: Bu videodaki telefonlar inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Xiaomi 12T Pro Özellikleri
- Boyut: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm
- Ağırlık: 205 gram
- Ekran: 6,67 inç 2K AMOLED, 120 Hz, 68 Milyon Renk, HDR10+, Dolby Vision
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Kamera: 200 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Video: 8K (arka), FHD (ön)
- Ses: Stereo / Harman-Kardon
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj: 120 Watt
Xiaomi 12 Pro özellikleri
- Boyutlar: 163,6 x 74,6 x 8,2 mm
- Ağırlık: 204 gram
- Ekran: 6,78 inç WQHD+ LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
- Grafik: Adreno 730
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Hoparlör: Stereo (2 tweeter, 2 woofer) (Harman Kardon, Dolby Atmos)
- Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.2, Kızılötesi
- Batarya: 4600 mAh
- Şarj: 120 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj
- İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13