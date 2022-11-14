Xiaomi bildiğiniz gibi hem sene başı hem sene sonu amiral gemileri ortaya koyan bir firma haline geldi. Sene başında tanıştığımız Xiaomi 12 Pro ile sene sonu amiral gemisi olan Xiaomi 12T Pro fiyat olarak da birbirine yakınlar. Sizlerden gelen sorular ardından bu videomuzda iki Pro cihazın kapışması ile karşınızdayız.

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Not: Bu videodaki telefonlar inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Xiaomi 12T Pro Özellikleri

Boyut: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm

Ağırlık: 205 gram

Ekran: 6,67 inç 2K AMOLED, 120 Hz, 68 Milyon Renk, HDR10+, Dolby Vision

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Bellek: 12 GB

Depolama: 256 GB

Kamera: 200 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 20 MP

Video: 8K (arka), FHD (ön)

Ses: Stereo / Harman-Kardon

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Batarya: 5.000 mAh

Şarj: 120 Watt

Xiaomi 12 Pro özellikleri

Boyutlar: 163,6 x 74,6 x 8,2 mm

Ağırlık: 204 gram

Ekran: 6,78 inç WQHD+ LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Grafik: Adreno 730

Bellek: 12 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Hoparlör: Stereo (2 tweeter, 2 woofer) (Harman Kardon, Dolby Atmos)

Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.2, Kızılötesi

Batarya: 4600 mAh

Şarj: 120 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj

İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13