Xiaomi 12T Pro incelemesiyle karşınızdayız. Xiaomi 12T incelemesi ardından 200 MP kamera ve Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi ile gelen Pro modelinin detaylarını Aydoğan aktarıyor.
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BEKLENEN TELEFON! | XIAOMI 12T PRO İncelemesi
Not: Bu videodaki Xiaomi 12T Pro, inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından gönderilmiştir.
Xiaomi 12T Pro Özellikleri
- Boyut: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm
- Ağırlık: 205 gram
- Ekran: 6,67 inç 2K AMOLED, 120 Hz, 68 Milyon Renk, HDR10+, Dolby Vision
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Kamera: 200 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Video: 8K (arka), FHD (ön)
- Ses: Stereo / Harman-Kardon
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
- Batarya: 5.000 mAh
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