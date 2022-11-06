Xiaomi 12T Pro incelemesiyle karşınızdayız. Xiaomi 12T incelemesi ardından 200 MP kamera ve Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi ile gelen Pro modelinin detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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Not: Bu videodaki Xiaomi 12T Pro, inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından gönderilmiştir.

Xiaomi 12T Pro Özellikleri

Boyut: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm

163,1 x 75,9 x 8,6 mm Ağırlık: 205 gram

205 gram Ekran: 6,67 inç 2K AMOLED, 120 Hz, 68 Milyon Renk, HDR10+, Dolby Vision

6,67 inç 2K AMOLED, 120 Hz, 68 Milyon Renk, HDR10+, Dolby Vision İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Bellek: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Kamera: 200 MP + 8 MP + 2 MP

200 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Video: 8K (arka), FHD (ön)

8K (arka), FHD (ön) Ses: Stereo / Harman-Kardon

Stereo / Harman-Kardon Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Batarya: 5.000 mAh