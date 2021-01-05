Xiaomi, 7 adet katlanabilir akıllı telefon patenti aldı

DSCC (Display Supply Chain Consultants)’in kurucusu ve baş analisti Ross Young, noel arifesinde attığı tweet’te Xiaomi’nin bu yıl 3 farklı katlanabilir cihaz duyurabileceğini belirtmişti. Birkaç gün önce ise 4 adet daha Xiaomi katlanabilir akıllı telefon tasarımı ortaya çıktı. Xiaomi‘nin aldığı toplam 7 adet katlanabilir akıllı telefon patenti LetsGoDigital sitesi tarafından haberleştirildi. Tasarımdan 3‘ü istiridye kabuğu, kalan 4‘ü ise tablet formunda.

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İstiridye kabuğu tasarımlı katlanabilir modeller

3 tasarımdan ikisi herhangi bir çentik veya delik barındırmayan tam ekrana ve arka tarafta üst kısımda dar bir yatay ekrana sahip. Cihazların arka alt kısmında ise kameralar bulunuyor. İlk model LED flaş ile eşleştirilmiş büyük bir kameraya sahip. İkinci tasarım ise bir LED flaş ile birlikte dikey yapıdaki 4’lü kamera grubuna, bir adet bilinmeyen sensöre (otomatik odaklanma için kullanılacak lazer de olabilir) ve ikinci bir mikrofon deliği gibi görünen yapıya sahip.

Güç ve ses seviyesi tuşları sağ tarafta, USB Type-C bağlantı noktası ise cihazların alt kısmında yer alıyor.

Üçüncü İstiridye kabuğu tasarımlı model, baş aşağı duran bir Motorola razr 5G’e benziyor. Bu model selfie çekimler ve görüntülü görüşmeler için ön tarafında çift kameralı yapıya sahip. Bu nedenle üst kısmı kalın bir formda ve alt kısmı çerçevesiz. Bu durum telefonu kullanırken rahatsızlıklara sebep olabilir.

Bu model, Motorola razr 5G’ninkine göre çok daha büyük bir arka ekrana sahip. Ayrıca arkada üçlü bir kamera yapısı, sağ tarafta ise güç tuşu, ses ayar tuşu ve SIM kart yuvası barındırıyor.

Tablet formlu katlanabilir modeller

Xiaomi, 3 adet İstiridye kabuğu tasarımlı katlanabilir modele ek olarak 4 adet büyük ekranlı katlanabilir akıllı telefonun patentini aldı. Bunlardan ikisi Mi MIX Alpha’nın Surround Display tasarımı öğelerini barındırıyor. Yani cihaz, herhangi bir çentik veya delik barındırmayan geniş ve katlanabilir bir ekrana sahip.

İki model arasındaki tek fark kamera yapıları. Biri dikey yapıdaki 4 adet kameraya sahipken diğeri tek bir büyük AI Super kameraya sahip. İki modelin de sağ tarafında tıpkı HUAWEI Mate Xs gibi tek bir tuş var. Bu tuş hem ekranı açmak hem de cihazı düz hale getirmek için unlock duruma almakta kullanılıyor.

Son iki tasarımda ise arkada sağ tarafa konumlandırılmış dikey bir dar ekran bulunuyor. Diğer iki modelde, görsellerden de anlaşılacağı gibi cihazın arka kısmının bir yarısı ekran olarak tasarlanmış durumda. Bu iki model sensörlerinin tasarımı ve boyutu farklı 4’lü kamera yapısına sahip. Güç ve ses tuşları ise sağ tarafta konumlandırılmış.

Bu tasarımların ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği henüz belli değil. Ancak firmanın Cetus kod adlı 108 MP kameraya sahip olan ve Android 11 tabanlı MIUI işletim sistemiyle çalışan bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Bakalım bu model, habere konu olan tasarımlardan hangisiyle piyasaya çıkacak?

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