Xiaomi 67W kablosuz şarjlı iki yeni telefon üzerinde çalışıyor

MIUI 12.5 beta versiyonu üzerinde yapılan bir incelemeye göre; Xiaomi firması 67W kablosuz şarj destekli iki yeni telefon üzerinde çalışıyor. Sözü geçen akıllı telefonların kod adları ise “star (yıldız)” ve “mars” olarak geçiyor.

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İlk olarak bahsedilen telefonlardan bir tanesinin henüz açıklanmamış Xiaomi Mi 11 Pro olduğu düşünülüyor. Ancak diğer telefon hakkında ise sahip olunan net bir bilgi yok.

Bununla birlikte bu iki telefon birbiriyle yüksek ihtimalle bağlantılı olacak gibi duruyor. Çünkü model isimlerinin sonunun K1 ve K1A olarak bittiğini görebiliyoruz. Bu durum ise aynı zamanda bu cihazların aynı telefonlar olabileceği; ancak farklı bölgeler için düşünüldüklerini ifade ediyor olma ihtimalini barındırıyor. Buna ek olarak “star (yıldız)” kod adına sahip akıllı telefonun muhtemelen Qualcomm Snapdragon 888 yonga setine sahip olacağını söyleyebiliyoruz.

Böylelikle ilginç bir şekilde son gelen bilgiler daha önceki sızıntılarla bir çakışma yaşıyor. Çünkü Mi 11 Pro akıllı telefonunun 80W kablosuz şarj desteğinin olacağı söylenenler arasındaydı. Tabii ki yine bu bilginin Xiaomi firmasının 80W destekli bir kablosuz şarj aleti üzerinde çalıştıklarını bize söylüyor olması da muhtemel. Ancak yakın zamanda bahsi geçen teknolojiyi barındıracak bir telefon görmemizin ihtimali ise oldukça düşük.