Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin, Türkiye’deki üretim faaliyetleri devam ediyor. Gelen bilgiye göre Xiaomi, yerli üretim yapmaya başlıyor. fabrika İstanbul, Avcılar’da

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Ülkemizde oldukça sevilen Dünya’nın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, Türkiye’de üretime başlıyor. Bir süre önce ülkemize gelen 200 dolar altındaki telefonlarla ilgili ithalat yasaları, Covid-19 pandemisi sebebiyle az da olsa Çin’den kayan üretim ve düşük kur bir araya geldiğinde son dönemlerde ortaya yeni bir trend çıktı yerli üretim. Samsung, Oppo, Vivo, TCL, Tecno, Infinix ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri, Türkiye’de üretim yapmak için çalışmalara başladı. Bu şirketlerden biri ve Dünya’nın en büyük üçüncü telefon üreticisi olan Xiaomi, yerli üretim için İstanbul Avcılar’da üretime başlıyor.

Xiaomi yerli üretim yapacak

Ortaya atılan iddiaya göre, Xiaomi, Salcomp’un İstanbul / Avcılar’da bulunan fabrikasında üretim yapacak. Apple ve Xiaomi’nin tedarikçilerinden biri olan bu şirket, Avcılar’da 14 bin metrekarelik bir fabrikasında iki bin kişi çalıştıracak. Yılın ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenen fabrika ülkemiz için hem katma değer, hem de ciddi bir istihdam kapısı olacak. Amiral gemisi modellerin üretim sürecinin daha karmaşık ve daha ciddi yatırımlar istemesi sebebiyle Xiaomi, ülkemizde sadece giriş ve orta seviye telefonlar üretecek. Dünya’nın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Çinli teknoloji devinin, gelişmeleri önümüzdeki hafta yapacağı bir lansmanla basına duyurması bekleniyor. Türkiye’de oldukça sevilen ve tercih edilen Xiaomi, yerli üretim hamlesiyle tekrar kullanıcıların gönüllerini kazanacak gibi duruyor.

Başka üreticiler de geliyor

Xiaomi, yerli üretim ile telefon üretecek olan tek şirket değil. Gelen bilgilere göre diğer üreticiler de Türkiye’de yatırım ve üretim için çalışmalar yapıyor. Oppo, Vivo, Tecno, TCL , Infinix, Samsung gibi diğer akıllı telefon üreticileri de ülkemizde Vestel, Arçelik ve diğer şirketlerle iş birliği yaparak akıllı telefon üretimi için çalışmalarını sürdürüyor. Umarız ülkemizde yerli üretim gibi ılımlı ekonomik hamleler devam eder ve kullanıcılar uygun fiyata bu teknolojilere erişebilir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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