Akıllı Telefonlar
Xiaomi yerli üretim yapmaya başlıyor
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin, Türkiye’deki üretim faaliyetleri devam ediyor. Gelen bilgiye göre Xiaomi, yerli üretim yapmaya başlıyor. fabrika İstanbul, Avcılar’da
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Ülkemizde oldukça sevilen Dünya’nın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, Türkiye’de üretime başlıyor. Bir süre önce ülkemize gelen 200 dolar altındaki telefonlarla ilgili ithalat yasaları, Covid-19 pandemisi sebebiyle az da olsa Çin’den kayan üretim ve düşük kur bir araya geldiğinde son dönemlerde ortaya yeni bir trend çıktı yerli üretim. Samsung, Oppo, Vivo, TCL, Tecno, Infinix ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri, Türkiye’de üretim yapmak için çalışmalara başladı. Bu şirketlerden biri ve Dünya’nın en büyük üçüncü telefon üreticisi olan Xiaomi, yerli üretim için İstanbul Avcılar’da üretime başlıyor.
Xiaomi yerli üretim yapacak
Ortaya atılan iddiaya göre, Xiaomi, Salcomp’un İstanbul / Avcılar’da bulunan fabrikasında üretim yapacak. Apple ve Xiaomi’nin tedarikçilerinden biri olan bu şirket, Avcılar’da 14 bin metrekarelik bir fabrikasında iki bin kişi çalıştıracak. Yılın ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenen fabrika ülkemiz için hem katma değer, hem de ciddi bir istihdam kapısı olacak. Amiral gemisi modellerin üretim sürecinin daha karmaşık ve daha ciddi yatırımlar istemesi sebebiyle Xiaomi, ülkemizde sadece giriş ve orta seviye telefonlar üretecek. Dünya’nın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Çinli teknoloji devinin, gelişmeleri önümüzdeki hafta yapacağı bir lansmanla basına duyurması bekleniyor. Türkiye’de oldukça sevilen ve tercih edilen Xiaomi, yerli üretim hamlesiyle tekrar kullanıcıların gönüllerini kazanacak gibi duruyor.
Başka üreticiler de geliyor
Xiaomi, yerli üretim ile telefon üretecek olan tek şirket değil. Gelen bilgilere göre diğer üreticiler de Türkiye’de yatırım ve üretim için çalışmalar yapıyor. Oppo, Vivo, Tecno, TCL , Infinix, Samsung gibi diğer akıllı telefon üreticileri de ülkemizde Vestel, Arçelik ve diğer şirketlerle iş birliği yaparak akıllı telefon üretimi için çalışmalarını sürdürüyor. Umarız ülkemizde yerli üretim gibi ılımlı ekonomik hamleler devam eder ve kullanıcılar uygun fiyata bu teknolojilere erişebilir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A12 modeli Türkiye’de satışa sunuldu
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, merakla beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy A12 modelini Türkiye‘de satışa sundu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Lansmanının üzerinden oldukça uzun bir zaman geçen Samsung’un Galaxy A12 modeli, damla çentikli standart bir tasarıma sahip. Temel ihtiyaçlar için çıkarılmış olan akıllı telefon, artık Türkiye’de de elde edilebiliyor.
Samsung Galaxy A12 modeli, 6.5 inç büyüklüğünde damla çentikli 1600 × 720 piksel HD+ çözünürlük sunan bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Cihazın önünde bulunan söz konusu çentikte ise 8 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.
Telefonun arka kısmında ise dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulumda; 48 Megapiksel ana kamera, 5 Megapiksel ultra geniş açı, 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik algılayıcısı yer alıyor.
Gücünü MediaTek yapımı Helio P35 işlemciden alan Samsung Galaxy A12, birden çok RAM seçeneği (3GB / 4GB / 6 GB) ve 32GB / 64GB / 128 GB şeklinde üç ayrı depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca yan tarafında bir parmak izi okuyucusuna sahip olan akıllı telefon 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
Samsung Galaxy A12 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç, 1600 × 720 piksel, HD+ Infinity-V
- İşlemci: MediaTek yapımı Helio P35
- RAM: 3GB / 4GB / 6GB
- Depolama: 32GB / 64GB / 128 GB
- Ön Kamera: 8MP
- Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 5.000mAh, 15W şarj
- Boyutlar: 164 x 75,8 x 8,90 mm
- Ağırlık: 205 gram
- İşletim Sistemi: Android 10
- Bağlantı: USB Type-C, 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD),
- Renkler: Beyaz, Yeşil, Siyah,
- Fiyat: 2899 TL
Beyaz, Yeşil ve Siyah renkleri olmak üzere üç farklı renk seçenekleriyle gelen Samsung Galaxy A12 modeli ülkemizde büyük bir satış kanalında 4 GB RAM / 128 GB dahili depolama versiyonu 2899 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.
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Akıllı Telefonlar
Poco X2 Android 11 güncellemesi alıyor
Xiaomi’nin uygun fiyatlı akıllı telefon markalarından biri olan Poco’nun son telefonu Poco X2, Android 11 güncellemesi alıyor.
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Dünya’nın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, artan maliyetlerini karşılamak ve satışını yaptığı telefonlardan kar edebilmek amacıyla ne yazık ki eski “ucuz” fiyat etiketlerine sahip değil. Çinli akıllı telefon üreticisinin adını duyurmasını sağlayan ve oldukça sevilen amiral gemisi Mi modelleri geçtiğimiz yıllarda 400 dolar gibi fiyatlara sahipken, son modeller diğer markalarla benzer fiyatlandırmalara sahip. Bunun kullanıcıları üzen bir gelişme olduğunu bilen Xiaomi, durumu kontrol altına almak için Redmi ve Poco gibi alt markalarını kullanıyor. Bunlardan özellikle Poco F1 isimli ilk akıllı telefonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Uygun fiyatlı modelleriyle ön plana çıkan markanın son telefonlarından Poco X2, Android 11 güncellemesi alıyor.
Poco X2, Android 11 güncellemesi
Ağustos ayında MIUI 12 güncellemesi alan Poco X2, Android 11 güncellemesi de almaya başlıyor. MIUI 12.1.2.0 RGHINXM koduna sahip güncelleme, 2.4 GB’lık bir dosya boyutuna sahip. Telefona Android 11’e özel yetenekler kazandıracak olan güncelleme, aynı zamanda Ocak ayı güvenlik yamasına da sahip. Şu an için sadece Hindistan bölgesine özel olan güncellemenin, çok kısa sürede diğer bölgelerde de global dağıtımının başlaması bekleniyor. Xiaomi’nin hem doğrudan Mi modellerinde hem de Poco, Redmi gibi alt marka modellerinde yeni özellikleri gerek MIUI, gerek Android güncellemeleriyle kullanıcılarına sunması oldukça takdir edilesi bir durum. Özellikle başka markalarda yeni telefonların bile bunu alamadığını düşünürsek.
Telefonun özellikleri
Peki güncelleme alan telefonun özellikleri neler? (Telefon bazı pazarlarda Redmi K30 adıyla piyasaya sürüldü.
- 67 inç IPS LCD FHD+ ekran
- Qualcomm Snapdragon 730G
- 27W hızlı şarj özelliğine sahip 4500 mAh batarya
- 6 GB LPDDR4X RAM / 64 GB’tan başlayan depolama seçenekleri
- 64 MP, 8 MP,2 MP, 2MP şeklinde dörtlü arka kamera dizilimi
- 20 MP ve 2 MP ikili ön kamera
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Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
Honor CEO’su Intel ve Qualcomm ortaklıklarını duyurdu
Honor, Huawei ile ayrılığının ardından büyük atılımlar için yola çıkıyor. Şirketin CEO’su George Zhao, Intel, Qualcomm, Microsoft ve Sony gibi çeşitli şirketlerle ortaklıklarını duyurdu.
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Honor, Huawei’in alt markası olarak kullanıcılara daha uygun fiyatlı telefonlar sunmak ve ürün çeşitliliğini arttırmak için kuruldu. Oldukça başarılı olan şirket, Huawei çatısı altında oldukça başarılı modeller üreterek iyi bir Pazar payı elde etmeyi başarmıştı. Daha sonra ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının ortasında kalan Huawei’in, ABD’li şirketlerle ticaret yapması yasaklanmış ve ürün tedariki konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Honor’un da bu ambargodan payına düşeni almasıyla akıllı telefon satışları yavaşlamış ve tedarik sıkıntıları sebebiyle üretim azalmıştı. Daha sonra gittikçe kan kaybeden marka, Huawei tarafından hala değerliyken elden çıkarıldı ve Shenzen Zhixin New Information Technology Co’ya satıldı. Bu gelişmeden sonra ilk akıllı telefonunu V40 modelini piyasaya süren şirketin CEO’su bazı açıklamalarda bulundu.
Honor ve yeni ortaklıkları
Honor CEO’su George Zhao, yaptığı bir açıklamada Honor’un MediaTek, Qualcomm, AMD, Intel, Micron, Microsoft, Samsung ve Sony gibi teknoloji şirketleriyle iş birliği yapacağını açıkladı. Son beş ayın oldukça zorlu geçtiğini belirten Zhao, şirketin orta ve üst düzey akıllı telefon pazarında iyi işler çıkarmayı hedeflediğini belirtti. Analistler markanın temel hedefinin Huawei çatısı altında sundukları kaliteyi yakalamayı hedeflediğini iddia etti. Şirketin ilk işlerinden biri 8 bin çalışanına yuva olacak yeni bir genel merkez bulmak olacak.
Huawei çatısında 50 milyon satış
Honor, Canalys raporuna göre Huawei çatısı altındayken 2020 yılının ilk üç çeyreğinde 38 milyon adet telefon satmayı başardı. Bu şirketin yıllık 50 milyon telefon satış hedeflerine oldukça yakın olduğu anlamına geliyor. Huawei çatısı altında, Huawei Mobile Services ( HMS ) ile bu satış rakamlara ulaşan şirketin, Google servisleriyle neler yapacağı merak konusu. Konuyla yeni ilgili gelişmeler için takipte kalın…
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