Akıllı telefonlarımızda tuttuğumuz verilerin güvenliği her geçen gün daha büyük bir sınamadan geçiyor. Son dönemde uygulama mağazalarında tespit edilen yeni bir tehdit, dijital cüzdan sahiplerini oldukça endişelendirdi. Kripto varlıkları hedef alan SparkCat, kullanıcıların en hassas bilgilerine göz dikiyor. Peki, cihazlarımızı gizlice ele geçiren bu SparkCat virüs tehlikesinden nasıl korunacağız?

Zararsız görünen uygulamalarda SparkCat tehlikesi

Siber güvenlik uzmanları tarafından yapılan son analizler, SparkCat tehlikesinin popüler mağazalarda yer alan virüslü uygulama sürümleriyle yeniden canlandığını gösteriyor. Hem Android hem de iOS ekosistemlerini etkileyen bu zararlı yazılım, genellikle yemek siparişi veya kurumsal mesajlaşma gibi son derece sıradan görünen servislerin içine gizleniyor. Kaspersky araştırmacıları tarafından tespit edilen bu durum, akıllı telefon güvenliğinin sadece resmi mağazalara güvenmekle sağlanamayacağını bir kez daha kanıtlıyor. Görünen o ki, bilgisayar korsanları güvenlik filtrelerini aşmak için giderek daha karmaşık yollar deniyor.

Kripto cüzdanları ve ekran görüntüleri hedefte

Söz konusu virüs, asıl yıkıcı etkisini kripto para yatırımcıları üzerinde gösteriyor. Kullanıcıların dijital cüzdanlarını kurtarmak için sakladıkları 12 veya 24 kelimelik anahtar kelime dizilerini arayan yazılım, cihazın fotoğraf galerisine sızıyor. Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisini kullanan bu araç, galerideki ekran görüntülerinde veya fotoğraflarda yer alan metinleri analiz ederek cüzdan şifrelerini çalıyor. Dijital dünyada bu kurtarma kelimelerinin ele geçirilmesi, cüzdandaki tüm varlıkların anında boşaltılması anlamına geliyor.

İlk olarak geçtiğimiz yıllarda sadece Asya pazarındaki Japonca, Korece ve Çince kelimeleri tarayarak faaliyete başlayan SparkCat, artık İngilizce kelime dizilerini de tanıyabiliyor. Bu değişim, virüs ağının artık tüm Batı ülkelerine doğru genişlediğini işaret ediyor. Yeni varyantın Android ve iOS cihazlarda tespit edilmesini zorlaştıran bir diğer unsur ise kullanılan kod sanallaştırma teknikleri. Mobil zararlı yazılımlarda nadir karşılaşılan bu çapraz platform gizlenme yöntemleri, akıllı telefonlardaki güvenlik duvarlarının tehdidi algılamasını ciddi şekilde geciktiriyor.

Kaspersky ekibi durumu tespit ettikten sonra hem Apple hem de Google cephesine gerekli raporlamaları iletti. Gelen ilk bilgilere göre, mağazalardaki bazı tehlikeli uygulamalar hızla yayından kaldırıldı. Ancak telefonunuzda halihazırda yüklü olan ve arka planda çalışan şüpheli bir virüslü uygulama varsa, mağazadan silinmesi sizi doğrudan korumuyor. Dijital güvenlik uzmanları, özellikle şifrelerin ve gizli kelimelerin asla telefon galerisinde veya notlar uygulamasında fotoğraf olarak saklanmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dijital cüzdan güvenliğinizi sağlamak için hangi önlemleri alıyorsunuz?