POCO, bugün yaptığı lansmanla beraber X8 Pro Serisi’ni Türkiye’de duyurdu. POCO X8 Pro ve X8 Pro Max olarak çıkan seride bir de X8 Pro Iron Man Edition özel versiyonu bulunuyor. Bu videoda ise Eren ve Ersin lansmanı, ürünleri ve ürünlerin fiyatlarını değerlendiriyor.
Peki siz yeni POCO X8 Pro Serisi ve fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz?
POCO X8 Pro
8GB + 256GB 28.999 TL
12GB + 512GB 34.999 TL
POCO X8 Pro Iron Man Edition
12GB + 512GB 36.999 TL
POCO X8 Pro Max
12GB + 256GB 38.999 TL
12GB + 512GB 42.999 TL
Not: POCO X8 Pro için mi.com’da 3000 TL indirim kuponu, POCO X8 Pro Iron Man Edition ve POCO X8 Pro Max için de 4000 TL indirim kuponu bulunuyor. Bu indirim kuponu 20 Nisan 2026 tarihine kadar geçerlidir.
