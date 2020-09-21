Xiaomi 360 Hz’lik oyuncu monitörü tanıtabilir!

Xiaomi, çok farklı ürün kategorilerinde bulunmasıyla dikkat çekiyor. Robot süpürgelerden antimikrobiyal akıllı tuvaletlere kadar seçenekleri bulunan şirket, söylentilere göre şimdi de 360 Hz yenileme hızına sahip bir oyuncu monitörü tanıtmaya hazırlanıyor.

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Xiaomi’nin 11 Kasım’da tanıtmayı planladığı monitörün AUO tarafından üretilmesi ve 999 yuan(~146 dolar) psikolojik sınırını aşmaması bekleniyor.

Xiaomi, monitör piyasasına yeni değil

Şu anda Xiaomi’nin piyasada 5 farklı monitörü bulunuyor. İlki 34 inçlik Mi Curved 323 dolarlık fiyata sahip monitör. Aynı fiyat bandında 27 inçlik Mi Display ayrıca 165 Hz yenileme hızına sahip. Mi Display serisi ise iki farklı modele daha sahip. Bunlardan 23.8 inçlik model 99 dolar fiyata sahipken yine 23.8 inçlik Mi Display 1A modeli 102 dolar gibi bir fiyata sahip. Şirket ayrıca Redmi markası altında daha uygun fiyatlı Redmi Display 1A’yı da satıyor. Bu monitör ise 88 dolar fiyat etiketine sahip.

Son raporlara göre ise, Xiaomi’nin 11 Kasım’da tanıtmaya hazırlandığı monitörü 360 Hz yenileme hızına sahip olarak oyunculara hitap edecek. Zira rekabetçi oyunlarda ekran yenileme hızları oldukça fark yaratmakta. Monitörün panelinin AUO tarafından üretileceğini hesaba katarsak 360 Hz’lik oyuncu panelinin kullanılacağı öngörülebilir. Ancak yapılan hesaplamalara göre fiyatın 999 yuan sınırının altında tutulabilmesi bu panelle pek olası değil. Bu sebeple 240 Hz’lik TN panelin de kullanılabileceği söylentiler arasında.

Son trendler doğrultusunda hem telefonlarda hem de monitörlerde daha yüksek Hz değerlerini görmeye başladık. Şu anda kolayca satın alınabilen en yüksek yenileme hızına sahip monitörler 240 Hz hıza sahip. Daha önce gerek Nvidia gerekse Asus tarafında 360 Hz monitörler tanıtılmış ancak son kullanıcıya ulaşma konusunda sıkıntılar yaşanmıştı. Eğer Xiaomi 360 Hz’lik bir monitör satışa sunabilirse yakında bu konuda da yeni gelişmeler görebiliriz.