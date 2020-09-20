Xiaomi, antibakteriyel akıllı tuvalet üretti!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Farklı alanlara yatırımlar yaparak bu yelpazeyi genişletmeye devam ediyorlar. Çinli dev, şimdi de akıllı tuvalet üretti.

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Bir tuvaletten daha fazlası

Xiaomi’nin ürettiği antibakteriyel akıllı tuvalet bir tuvaletten beklenmeyecek özelliklere sahip. Tuvalet, Qingyun ve daha üst seviye olan Jingyun olmak üzere iki farklı modelle karşımıza çıkıyor. İki tuvalette de su haznesiz bir tasarım benimsenmiş. İki modelde de güncel tuvaletlerde karşımıza çıkan jet sifonla birlikte güçlü bir sifon kuvveti vaat edilirken su tasarrufu sağlanıyor. Tuvaletler, tamamen su geçirmez ve IPX4 sertifikasına sahip. Klozet kapağı antibakteriyel bir materyalden üretilmiş ve gürültüyü önlemek için yavaş kapanan bir menteşe kullanılmış.

Tuvaletin dikkat çekici özelliklerinden birisi de otomatik sifon sistemi. Bu sistem sayesinde kalktıktan 5 saniye sonra sifon otomatik çekiliyor. Ayrıca tuvaletteki ilgili bölgeye ayağınızı dokundurarak da sifonu çekebilmek mümkün. Aynı zamanda soğuk kış günleri için klozet kapağını ısıtmak mümkün. İsteğe göre dört kademeli bir ısıtma sunulmuş. Aynı zamanda olası bir cilt yanmasını önlemek için otomatik sıcaklık kontrol sistemi kullanılmış. Üst modelde ekstra olarak özel yıkama modları, sıcak havayla kurutma, masaj modu, su arıtma gibi özellikler mevcut. Ayrıca kendi kendini temizleyen musluğa, uzaktan kumandaya ve akıllı dijital bir ekrana sahip. Alt model 300 dolar civarı bir fiyata, üst model ise 400 dolar civarı bir fiyatla satışa sunulmuş