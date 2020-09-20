Akıllı Ev
Xiaomi, antibakteriyel akıllı tuvalet üretti!
Çinli teknoloji devi Xiaomi, çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Farklı alanlara yatırımlar yaparak bu yelpazeyi genişletmeye devam ediyorlar. Çinli dev, şimdi de akıllı tuvalet üretti.
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Bir tuvaletten daha fazlası
Xiaomi’nin ürettiği antibakteriyel akıllı tuvalet bir tuvaletten beklenmeyecek özelliklere sahip. Tuvalet, Qingyun ve daha üst seviye olan Jingyun olmak üzere iki farklı modelle karşımıza çıkıyor. İki tuvalette de su haznesiz bir tasarım benimsenmiş. İki modelde de güncel tuvaletlerde karşımıza çıkan jet sifonla birlikte güçlü bir sifon kuvveti vaat edilirken su tasarrufu sağlanıyor. Tuvaletler, tamamen su geçirmez ve IPX4 sertifikasına sahip. Klozet kapağı antibakteriyel bir materyalden üretilmiş ve gürültüyü önlemek için yavaş kapanan bir menteşe kullanılmış.
Tuvaletin dikkat çekici özelliklerinden birisi de otomatik sifon sistemi. Bu sistem sayesinde kalktıktan 5 saniye sonra sifon otomatik çekiliyor. Ayrıca tuvaletteki ilgili bölgeye ayağınızı dokundurarak da sifonu çekebilmek mümkün. Aynı zamanda soğuk kış günleri için klozet kapağını ısıtmak mümkün. İsteğe göre dört kademeli bir ısıtma sunulmuş. Aynı zamanda olası bir cilt yanmasını önlemek için otomatik sıcaklık kontrol sistemi kullanılmış. Üst modelde ekstra olarak özel yıkama modları, sıcak havayla kurutma, masaj modu, su arıtma gibi özellikler mevcut. Ayrıca kendi kendini temizleyen musluğa, uzaktan kumandaya ve akıllı dijital bir ekrana sahip. Alt model 300 dolar civarı bir fiyata, üst model ise 400 dolar civarı bir fiyatla satışa sunulmuş
Akıllı Ev
Google ilk “Akıllı Ev Sanal Zirvesi’ni” 8 Temmuz’da düzenliyor!
COVID-19 salgını sonrasında teknoloji dünyasındaki birçok etkinlik iptal edilmiş veya sanal olarak gerçekleştirilmişti. Bu günlerde iptal edilen etkinliklerin yerini alan yeni sanal etkinlikler ile tanışmaya devam ediyoruz. Son olarak Google, 8 Temmuz’da Akıllı Ev Sanal Zirvesi etkinliğini gerçekleştireceğini açıkladı.
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Google ilk “Akıllı Ev Sanal Zirvesi’ni” 8 Temmuz’da düzenliyor!
Google önümüzdeki hafta akıllı ev geliştiricileri ve kullanıcıları için yeni özelliklerin paylaşılacağı Akıllı Ev Sanal Zirvesi’ni düzenleyeceğini duyurdu. Google’ın önemli etkinliklerinden olan I/O etkinliği bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti. Bu nedenle 8 Temmuz’da gerçekleşecek etkinlik aynı zamanda şirkete geliştiriciler ve kullanıcılar ile etkileşime geçme fırsatı sunacak.
Google Akıllı Ev Ekosistemi Ürün Yönetimi Direktörü Michele Turner, 8 Temmuz saat 13.00’da başlayacak olan açılış konuşmasında şirketin akıllı ev girişimlerini paylaşacak. Ayrıca Turner, Google Asistan ile birlikte proje geliştirilmesini kolaylaştıran bir takım araçları da tanıtacak.
Google etkinlik dahilinde akıllı ev sektöründe lider işletmelerin COVID-19 salgını sonrasında endüstrinin nasıl etkilendiği ve genel durum hakkında konuşacağı “Hey Google” isimli ortak bir panele de ev sahipliği yapacak.
Google bu ayın başında yaptığı açıklamasında akıllı ekranlar yakında daha fazla web içeriğine erişebilecek demişti. Bu açıklamaya paralel olarak 2020 yılı içerisinde Google Asistan’ın akıllı ekranlar için daha fazla web içeriği etkinleştirmesi bekleniyor. Asistan aynı zamanda birden çok kullanıcı için oturum bilgilerini tek bir cihazda kaydetme yeteneğini kazandı ve bu sayede kullanıcılar Podcast’leri ve videoları uyumlu cihazlarında karışıklık yaşamadan oynatmaya devam edebilecek.
Akıllı Ev
Xiaomi, 25 Mayıs’ta üç yeni buzdolabı modelini tanıtacak
Akıllı telefondan şemsiyeye kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Xiaomi, farklı sektörlerdeki ürün gamını geliştirmeye devam ediyor. Çinli üretici Xiaomi, 25 Mayıs 2020 tarihinde ise 3 yeni buzdolabı modelini tanıtacak. Nesnelerin interneti (IOT) dönemine yavaş yavaş giriş yapmaya başladığımız dönemde; marka ekosistemini genişleterek bu döneme hazır olmaya çalıştığını düşündüğümüz Xiaomi, bakalım başarılı olabilecek mi?
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Xiaomi, akıllı süpürgeden yüz temizleme cihazına ve hatta şemsiyeye kadar geniş bir ürün gamına sahip
Xiaomi, önümüzdeki dönemi, akıllı ev aletlerinde yeni dönem olarak tanımlıyor. Yenilikçilik anlayışını ev aletleri kategorisine de taşımayı düşünen Xiaomi, bu buzdolabı modelleri ile ilgili bazı bilgileri de resmi Weibo hesabında duyurdu. Xiaomi Akıllı Ev Aletleri resmi Weibo hesabında duyurulan bilgilere göre ise bu buzdolapları, bir adet çift kapaklı ve kapakların çift yönlü açılma özelliğine sahip olduğu model; bir adet çift kapaklı standart model ve üç kapaklı model olarak sunulacak. Bu modellerin hacimleri ise sırası ile, 170 Lt, 215 Lt ve 450 Lt olarak karşımıza çıkıyor.
Şimdiye kadar 7 farklı buzdolabı modeli sunan Xiaomi, bu 3 modeli de ürün gamına katarak bu sayıyı 10’a çıkarmış olacak. Daha önceki buzdolabı modellerinin ise en ucuzu, Çin’de 899 Yuan, yani 126 Dolar’lık bir fiyat etiketine sahip idi. Fakat tanıtılacak olan modeller ile ilgili bir fiyat bilgisi şimdilik mevcut değil. Ülkemize giriş yapalı henüz uzun bir zaman olmayan Xiaomi’nin, bu ürünlerini ülkemizde satışa sunması ise şimdilik beklenmiyor. Fakat Xiaomi’nin ülkemizde ne kadar hızlı büyümeye başladığını da göz önüne alır isek; yakın gelecekte çok daha fazla Xiaomi ürününü ülkemizde görmeye başlayabileceğimizi düşünüyoruz. Siz Xiaomi’nin geniş çaplı atılımları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden bizlerle iletişime geçmeyi ihmal etmeyin. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Ev
Honor, yeni akıllı ev cihazlarından oluşan “Choice ailesini” duyurdu!
Honor, akıllı ev ürünlerinden oluşan yeni Choice ailesinin tanıtımını gerçekleştirdi. 7 farklı üründen oluşan bu yeni ailede akıllı ev süpürgesinden tutun router’a kadar kapsamlı cihazlar yer alıyor.
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İnternetten canlı yayınlanan global lansman ile inovatif akıllı yaşam stratejisini, kapsamlı bir ürün portföyü sunarak genişlettiğini duyurdu. Daha akıllı ve bağlantılı bir yaşamın parçası olarak, yeni akıllı ürünlerini tanıtan Honor, MagicBook Pro, HONOR ViewPad 6, HONOR Router 3 ve HONOR Vision X1 serisinin yanı sıra, akıllı ev yaşamı için üretilen 7 farklı HONOR Choice ürününü de duyurdu.
HONOR MagicBook Pro ve ViewPad 6 tanıtımları da gerçekleşti
HONOR’un duyurduğu yeni ürünlerin başında, 16.1 inç’lik dizüstü bilgisayarı HONOR MagicBook Pro geliyor. %90 ekran-gövde oranına ulaşmak için 4.9mm’lik ince çerçeveye sahip olan MagicBook Pro, kullanıcılara daha iyi bir ekran deneyimi sunuyor. Akıcı ve kararlı bir performans sunması için 10. nesil Intel Core i7-10510U işlemci ve NVIDIA® GeForce®MX350 grafik kartı ile güçlendirilen Honoe MagicBook Pro, yenilenmiş çoklu ekran özelliğiyle de kullanıcılara sunuluyor.
Kullanıcılarının her zaman bağlantıda olmasını kolaylaştıran yeni tablet ViewPad 6, Kirin 985 5G SoC barındırıyor ve Wi-Fi 6+ teknolojisini destekliyor. Hem iş yaparken hem de oyun oynarken gecikmesiz bir performans sunan HONOR ViewPad 6, 2K FullView Ekran, akıllı bir bölünmüş ekran seçeneği ve sıra dışı HD stereo ses kalitesi sunuyor. Tablet, ekran-gövde oranı ve ilgi çeken tasarımıyla kullanıcıların yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına yardımcı oluyor.
Bağlantı tarafında Honor Router 3 ve yeni Honor Vision
Kullanıcıların çok daha yüksek kablosuz hızlara ulaşmasını sağlayan Wi-Fi 6 destekli HONOR Router 3, Wi-Fi 6+ yonga seti ve Gigahome çift çekirdekli 1.2GHz işlemci sayesinde, daha düşük güç tüketirken, daha yüksek hızlara ulaşabiliyor. Birer 2.4GHz ve 5GHz bandıyla toplamda 3000 Mbps’ye kadar kablosuz bağlantı hızı sunabilen HONOR Router 3, çok daha fazla cihazın kararlı ve düşük gecikmeli bağlantı için OFDMA teknolojisini barındırıyor.
8K görüntüleme, Hareket Tahmini, Hareket Telafisi ve 4 adet 10W hoparlör çıkışına sahip akıllı ekran olan Vision X1 modeli tanıtıldı. Yüksek performansının yanı sıra şık tasarımı ile de dikkat çeken Vision X1, kullanıcılara kesintisiz bağlantı imkanı sunacak. Diğer şirketin cihazlarından da kontrol edilebilen Vision X1 Serisi, 65 inç, 55 inç, 50 inç ekran boyutuyla tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Akıllı ev deneyimini Choice serisi ile zenginleştirin!
Akıllı yaşam ekosisteminin bir parçası olan Choice serisi; akıllı ev, spor, eğlence, teknoloji ve seyahat alanlarında tanınmış markaların ürettiği, sınıfının en iyisi akıllı ürünleri barındırıyor. Choice serisi, markanın farklı ürün kategorilerinde inovasyon geliştirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Huawei HiLink gibi yenilikçi teknolojiler bağlantıda kalabilen Choice serisi ürünleri, tamamen bütünleşmiş bir akıllı deneyim sunuyor.
Choice serisinde tanıtılan TWS Earbuds X1, gerçek kablosuz kulakiçi kulaklık, ses deneyimini, 24 saate kadar sunduğu pil ömrüyle sağlıyor.
Serinin bir diğer ürünü olan Akıllı Süpürge ise, güçlü vakum ve mop teknolojine sahip, hafif bir temizleme aracı. 350W’lık 100000 RPM gücündeki motorla güçlü bir çekim kuvveti oluşturan süpürge, 65 dakikaya kadar süren pil süresine sahip. Bununla birlikte farklı yüzeylerdeki bakterileri de yok etmek için morötesi sterilizasyon temizleme sistemi barındırıyor.
Choice serisinin diğer ürünleri Pervanesiz Vantilatör ve Nemlendirici sıcak yaz günleri için serinlik ve rahatlık sağlıyor. Masa Lambası, Elektronik Diş Fırçası ve Akıllı Su Isıtıcı gibi akıllı seçeneklerle de kullanıcıların evlerindeki akıllı yaşamı hedef alıyor.
Firmanın Global Başkanı George Zhao, etkinlikte duyurulan yeni ürün ve teknolojilerle ilgili şunları söyledi:
“Honor olarak, yenilikçi bakış açımızla bu zorlu dönemde genç insanların ruhsal ve fiziksel sağlıklarını korurken, uzaktan çalışma ve eğitimi verimli kılmak için daha gelişmiş akıllı yaşam deneyimini tüm pazarlara sunmaya odaklıyız.”