Dizüstü Bilgisayar
ASUS ZenBook 14 UM431D incelemesi | AMD işemcili fiyat/performans odaklı laptop
ASUS ZenBook 14 UM431D incelemesi ile karşınızdayız. ASUS’un günlük kullanım, öğrenci ve iş odaklı ürünlerinden biri konumunda olan ZenBook 14, günümüz döviz kurlarını göz önüne aldığımızda fiyat/performans odağıyla dikkat çekiyor.
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ASUS ZenBook 14 UM431D incelemesi | AMD işemcili fiyat/performans odaklı laptop
32.4 cm uzunluk, 21.2 cm genişlik, 1,59 cm kalınlık boyutlarında olan ZenBook 14, 1,39kg ağırlığa sahip. Ergo Lift menteşe tasarımı ve Ütopya Mavisi rengi ile oldukça şık bir konumda olan cihaz, askeri standartlarda sağlamlık sunuyor.
14” IPS Full HD (1920 x 1080) NanoEdge bir ekrana sahip olan cihazda %86 oranında ekran olması da önemli bir artısı. Güç kanadına gelecek olursak AMD Ryzen 5 3500U işlemci, dahili Radeon Vega 8 grafik işlem birimi, 8 GB DDR4 bellek ve 256 GB SSD depolama bulunuyor. Gönül isterdi ki daha fazla alan olsun, fakat artırabilmeniz de mümkün.
NumberPad destekli dokunmatik yüzeyi oldukça kullanışlı iken ses tarafında bizi şaşırtmayı başardı. Harman Kardon sertifikalı 4 hoparlör bulunan ZenBook 14 UM431D modeli film dizi ve müzik keyfinde fiyatının en iyisi bile diyebiliriz.
Bağlantı kanadında Wi-Fi ac, BT 5.0 gibi destekleri olan cihaz 10 saati aşan da bir pil ömrü ile oldukça kullanışlı olmuş.
Dizüstü Bilgisayar
ACER NITRO 5 incelemesi | Yenilenen tasarımıyla tam bir fiyat/performans bilgisayarı!
Acer Nitro 5 AN515-44 modeli incelemesi ile karşınızdayız. Yenilenen tasarımı ile daha şık bir görünüme kavuşan Nitro 5, performans noktasında da istediğinizi verebilecek.
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ACER NITRO 5 incelemesi | Yenilenen tasarımıyla tam bir fiyat/performans bilgisayarı!
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Acer Nitro 5 özellikleri
2020 yılıyla daha sade ve daha şık bir tasarıma geçen Nitro 5, farklı konfigürasyonlar ile kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Yaklaşık 7.000 TL fiyata sahip olan Acer Nitro 5’in AN515-44 model kodlu versiyonu oldukça güçlü.
Gücünü AMD Ryzen 5 4600H işlemcisinden alan Nitro 5, Nvidia GeForce GTX 1650Ti ekran kartı ile oyun keyfinizi rahat bir şekilde çıkarmanızı sağlayacak. 15,6 inçlik Full HD IPS bir ekrana sahip modelde 8 GB bellek, 512 GB değerinde de bir SSD bulunuyor.
Wi-Fi ax desteği yer alan cihazda RJ45 bağlantısı ile kablolu internet keyfi de yaşamanız mümkün. 2,4 kg ağırlığı kabul edilebilir bir seviyede olan modelde 23,9 mm de bir incelik ile rahat taşınması amaçlanmış. Ayrıca RAM, SSD ve HDD yükseltmek istediğinizde Acer servislerinden ücretsiz olarak ve garanti kapsamında yükseltme yapabilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar
Huawei MateBook X ve Matebook 14 yenilendi
Huawei, bugün yaptığı sunumda Matebook X ve MateBook 14 modellerini yeniledi. Üst düzey taşınabilirlikle, şıklığı ve dayanıklılığı beraberinde getiren laptoplar yeni özelliklerle güncellendi.
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MateBook X özellikleri
Huawei Matebook X üst düzey taşınabilirliği hedefliyor. Yalnızca 1kg ağırlığa sahip bilgisayarın en kalın noktası ise sadece 13.6mm kalınlığa sahip. Boyutlarına rağmen kullanılan magnezyum-alüminyum alaşımlı kasa hafifliğin yanında dayanıklılığı ve şıklığı beraberinde getiriyor. Laptopun bu kadar küçük bir form-faktöre sahip olmasının bir diğer nedeni de oldukça ince ekran çerçeveleri. FullView olarak adlandırılan ekran özellikleriyle dikkat çekiyor. Huawei, ekran-kasa oranını yüzde 90 seviyesine çıkarmayı başarmış. 3:2 en boy oranına sahip ekran, 3K olarak nitelendirilen 3000×2000 çözünürlüğüne sahip ve sRGB renk gamutunun yüzde yüzünü karşılamayı başarıyor. Ayrıca ekran, dokunmatik desteğiyle birlikte geliyor.
Bilgisayar, gücünü 10. nesil Intel Core serisi işlemcilerden alıyor ve 16 GB’a kadar RAM seçeneğiyle geliyor. 42wh batarya kullanılan bilgisayar için Huawei, 9 saate varan pil ömrü vaat ediyor. Ayrıca Windows Hello desteği ve Wi-Fi 6 ile birlikte dört farklı renk seçeneğiyle geliyor.
MateBook 14 özellikleri
Matebook 14 de Matebook X’in gerisinde kalmamayı başarıyor. Gücünü AMD’nin yeni 7nm üretim teknolojisine sahip 4000 serisi işlemcilerinden alıyor. Ekran tarafında FullView olarak adlandırılan 14 inç boyutunda 3:2 en boy oranına sahip 2160×1440 çözünürlüğe sahip ve sRGB renk gamutunun yüzde yüzünü karşılıyor. Kenar çerçeveleri yalnızca 4.9 mm ve ekran-kasa oranı yüzde 90 seviyesinde.
Matebook X kadar ince ve hafif olmamakla beraber Matebook 14’ün en kalın kısmı yalnızca 16 mm ve cihazın ağırlığı 1.49kg. Daha büyük boyutları sayesinde 56wh bataryayla birlikte 10 saate varan pil ömrü vaat ediliyor. İki laptopun da Eylül ayında satışa çıkması beklenirken fiyatlar ve Türkiye’ye gelip gelmeyecekleri henüz belli değil.
Dizüstü Bilgisayar
ÇİFT 4K EKRANLI OYUNCU LAPTOP’U! | ROG Zephyrus Duo 15 incelemesi
ROG Zephyrus Duo 15 incelemesiyle karşınızdayız. Dünyada tek çift 4K ekrana sahip olan oyuncu laptopu konumundaki Zephyrus Duo 15, Asus’un ZenBook Duo ve ZenBook Pro Duo modelleri ardından oyunculara yönelik olarak tasarlandı.
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ÇİFT 4K EKRANLI OYUNCU LAPTOP’U! | ROG Zephyrus Duo 15 incelemesi
Gücünü Intel Core i9-10980HK işlemcisinden alan Zephyrus Duo 15, ekran kartı tarafında ise Nvidia GeForce RTX 2080 Super’den destek alıyor. En önemli yanı olan iki 4K ekrana sahip olan cihaz, gerçekten farklı bir oyuncu/yayıncı bilgisayarı konumunda. 15,6 inç 3840 x 2160 piksel 60 Hz bir panele sahip olan cihazın 1080p 300 Hz versiyonu da mevcut.
İkinci ekranına ROG ScreenPad+ adını veren Asus, bu ekranda da 14,1 inç boyutunda 3840 x 1100 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran yerleştirmiş. Bu ekranı rahatlıkla ikinci ekran gibi kullanabilir, yayın yaparken ya da yaratıcılık programlarında da panelleri alta alarak tek cihazda daha rahat bir kullanım sağlayabilirsiniz.
Cihazda ayrıca 32 GB boyutunda 3200 MHz hızında çalışan DDR4 bellekler bulunuyor. Bunu isterseniz 48 GB’a kadar yükseltebilirsiniz. 2,4 kg ağırlığında olan ve sadece 2 cm kalınlığındaki bu laptop gerçek manada bir mühendislik eseri. Hem ince, hem rakiplerine göre hafif, magnezyum kasa ile sağlam ve çift ekran deneyimi sunabilen ROG Zephyrus Duo 15, dünya üzerindeki en iyi gaming laptoplardan biri olurken tek farklı oyuncu laptopu konumunda da bulunuyor.
İyi seyirler…