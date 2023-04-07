Google, daha iyi bir yazılım deneyimi sunmak için Pixel 7 akıllı telefonları ile yalnızca 64-bit uygulama ekosistemine geçti. Xiaomi de Google’ın izinden giderek 32-bit uygulamaların ölüm fermanını imzaladı ve 8 Mayıs’tan itibaren bu tür uygulamaların uygulama mağazasına eklenmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Sadece bununla kalmayacak olan şirket, 64-bit ekosistemiyle uyumlu olmayan tüm uygulamaları kademeli olarak raftan kaldıracak!

Xiaomi 32-Bit’e Resmen Savaş Açtı!

Resmi bildirime göre, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren Xiaomi’nin genelde Çin’de satılan telefonlarda yer verdiği Xiaomi Uygulama Mağazası’ndan 64-bit sistemle uyumlu olmayan uygulamalar temizlenmeye başlanacak. Son tarihe kadar bu gereksinimi karşılayacak şekilde güncellenmemiş hiçbir uygulama mağazanın raflarında yer alamayacak. Firma, geliştiricilere, uygulamalarının kullanıcılar tarafından erişilebilir kalmasını sağlamak için gerekli uyarlamaları mümkün olan en kısa sürede tamamlamalarını tavsiye ediyor.

Xiaomi, tüm ARM mimarisi kullanan CPU çekirdeklerinin 64-bit kullanması gerekeceğini ve 32-bit uygulamaların aşamalı olarak kaldırılacağını söyledi. Bu hamle, Android uygulamalarının performansını artırırken güç tüketimini de azaltmayı amaçlıyor. Xiaomi, cihazlarında çalışan uygulamaların mümkün olan en iyi performansı sunacak şekilde optimize edilmesini sağlamak için 64-bit teknolojisini teşvik etmeye devam edecek.

64-bit geçişinin, uygulamanın güvenlik, performans ve güç tüketimi açısından daha büyük iyileştirmeler elde etmesine olanak tanıdığı için doğru yönde atılmış bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Uzun vadede, 64-bit işletim sistemleri ve uygulamaların yaygınlaşması kullanıcıların yararına olacaktır.

Pratikte, bu hamlenin kullanıcılar üzerinde önemli bir etkisi olması pek olası değil zira bugün uygulama marketlerinde mevcut olan uygulamaların çoğu zaten 64-bit mimarisine uyarlanmış durumda. Ancak, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 ile 32-bit desteğini tamamen bitireceği düşünüldüğünde, cihaz donanımıyla uyumlu çalışmayacak uygulamaların marketlerden kaldırılması kesinlikle doğru bir hamle olmuş.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi doğru bir şey mi yaptı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!