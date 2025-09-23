Soğuk Savaş isimli internet programı hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Mizahi içerikleriyle bilinen program, yayınlanan bölümlerinden birinde kullanılan ifadeler nedeniyle gündeme geldi. Programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

Soğuk Savaş, stüdyo ortamında sunucuların karşılıklı esprili sorular sorduğu ve gelen cevaplarla ilerleyen bir format olarak biliniyor. Programda sık sık hazır cevaplı diyaloglar ve mizahi şakalar yer alıyor. Soruşturma konusu olan bölümde de izleyicilerden gelen bir şaka üzerinden konuşmalar yapılmıştı. Programdan paylaşılan kesit sosyal medyada hızla yayıldı.

Soruşturma süreciyle birlikte gözaltına alınan Boğaç Soydemir, yaptığı açıklamada yaşanan durumla ilgili şunları söyledi: “Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim.”

Programda konuk olarak yer alan Enes Akgündüz hakkında da gözaltı kararı bulunduğu bildirildi. Resmi sürecin devam ettiği ve soruşturmanın sonuçlanmasının beklendiği ifade edildi. Programın yayın hayatına devam edip etmeyeceği ise ilerleyen günlerde netleşecek. Soruşturma, programın takipçileri tarafından yakından izleniyor. Sosyal medyada konuya dair çok sayıda paylaşım yapılırken, gelişmeler kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

