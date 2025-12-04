Amiral gemisi sınıfındaki HONOR Magic7 Pro, HONOR Magic8 Pro, Xiaomi 15 Ultra, iPhone 17 Pro Max ve POCO F8 Ultra’yı hoparlör tarafında karşılaştırdığımız bu testte, her modelin özellikle bass–tiz dengesi ve maksimum ses seviyesinde nasıl bir performans sunduğunu detaylı biçimde ele aldık. Bazı modeller daha sıcak ve bass ağırlıklı bir karakterle öne çıkarken, bazıları daha temiz tiz üretimiyle detay odaklı bir ses profili sunuyor. Ses yüksekliği konusunda da modeller arasındaki farklar net şekilde ortaya çıkıyor; özellikle stereo sahne genişliği ve dinamik aralık, amiral gemisi segmentinde hâlâ belirleyici birer kriter.

Bu karşılaştırmanın en dikkat çekici tarafı ise POCO F8 Ultra’da kullanılan Bose imzalı hoparlör sistemi oldu. Bose’un yıllardır ses mühendisliğinde edindiği uzmanlık, telefona hem daha kontrollü bass tepkisi hem de daha rafine tizler kazandırmış durumda. Bu sayede POCO F8 Ultra, yalnızca yüksek ses verebilen bir model olmanın ötesine geçip tonal denge konusunda da güçlü bir alternatif hâline geliyor. Bu farklılık, diğer amiral gemileriyle karşılaştırıldığında net biçimde hissediliyor ve ses kalitesine önem veren kullanıcılar için önemli bir tercih sebebi oluşturuyor.

#HONOR #Xiaomi #Apple