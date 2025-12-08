Instagram kaç kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor, Türkiye dünya sıralamasında kaçıncı sırada ve Avrupa’da lider mi oldu? Son yayımlanan veriler, uygulama cephesinde dengelerin ciddi şekilde değiştiğini açıkça ortaya koyuyor.

Türkiye Instagram kullanım rekoru kırdı! Kaç kişi Instagram kullanıyor?

Instagram, dünya genelinde aktif kullanıcı sayılarıyla sosyal medya pazarındaki ağırlığını her geçen gün daha da artırıyor. DataReportal sitesinin paylaştığı güncel verilere göre Hindistan, 414 milyon aktif kullanıcıyla Instagram’ın açık ara lideri konumunda bulunuyor. Türkiye ise Avrupa lideri konumunda.

İşte Dünyada Instagram’ı en aktif kullanan ülkeler listesi!

Dünyada Instagram’ı en aktif kullanan ülkeler listesi şu şekilde sıralanıyor:

Hindistan – 414 milyon kullanıcı

ABD – 172 milyon kullanıcı

Brezilya – 141 milyon kullanıcı

Endonezya – 103 milyon kullanıcı

Türkiye – 58,5 milyon kullanıcı

Japonya – 57,5 milyon kullanıcı

Meksika – 48,8 milyon kullanıcı

Birleşik Krallık – 33,4 milyon kullanıcı

Almanya – 31,3 milyon kullanıcı

Arjantin – 28,9 milyon kullanıcı

ABD 172 milyon kullanıcıyla ikinci sırada yer alırken, Brezilya 141 milyon aktif kullanıcıyla ilk üçü tamamlıyor. Endonezya 103 milyon kullanıcıyla dikkat çekerken, Türkiye ise 58,5 milyon aktif kullanıcıyla dünya sıralamasında güçlü bir konuma yükselmiş durumda.

Özellikle dikkat çeken detay ise kullanımda Türkiye’nin Avrupa genelinde ilk sırada yer alması oldu. Japonya 57,5 milyon, Meksika 48,8 milyon, Birleşik Krallık 33,4 milyon, Almanya 31,3 milyon ve Arjantin 28,9 milyon kullanıcıyla Türkiye’nin ardından geliyor. Bu tablo, Türkiye’de yalnızca bir sosyal medya uygulaması değil, aynı zamanda güçlü bir dijital ekonomi alanı haline geldiğini de gösteriyor.

Türkiye’de bu kadar yaygın kullanılmasının arkasında genç nüfusun yüksekliği, içerik üreticilerinin artışı ve dijital ticaretin hızla büyümesi yer alıyor. Son yıllarda markalar, küçük işletmeler ve bireysel girişimciler için Instagram, doğrudan gelir kapısına dönüşmüş durumda. Bu durum, platformun Türkiye pazarındaki stratejik önemini her geçen gün daha da artırıyor.

Dünya’da kaç kişi Instagram kullanıyor?

2025 yılına girilirken Instagram kullanıcı yapısı da netleşmiş durumda. Meta’nın reklam planlama araçlarından elde edilen ocak 2025 verilerine göre platformdaki kullanıcıların yüzde 52,7’si erkek, yüzde 47,3’ü ise kadın profilden oluşuyor. Bu oran, uygulamanın dünya genelinde neredeyse dengeli bir cinsiyet dağılımına ulaştığını gösteriyor.

Kullanıcı sayısı tarafında ise şirket, 2025 itibarıyla dünya genelinde en az 1,74 milyar aktif kullanıcıya ulaşmış durumda. Bu da dünya genelindeki 13 yaş ve üzeri nüfusun yaklaşık yüzde 26,9’unun aktif olarak kullandığı anlamına geliyor. Çin’in platforma erişiminin kapalı olması nedeniyle bu ülke hariç tutulduğunda ise potansiyel erişim oranı yüzde 33,3 seviyesine kadar yükseliyor.

Öte yandan Avrupa’da liderliğe yükselen Türkiye, uygulama üzerinden yapılan reklam harcamaları, içerik üretimi ve etkileşim oranlarıyla da küresel markaların radarına daha fazla girmeye başladı. Bu tablo, önümüzdeki dönemde Türkiye merkezli dijital projelerin sayısında da ciddi artış yaşanabileceğine işaret ediyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şirketin Türkiye'de bu kadar güçlü bir konuma ulaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?