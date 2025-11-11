Galaxy S26 hayranları için heyecan verici gelişmeler var. Bu karar Samsung S26 lansmanını nasıl etkiler? Türkiye’de kullanıcılar bu değişikliklerden ne kadar etkilenecek? Şirketin planları ve cihazların yeni çıkış tarihleri hakkında neler biliniyor? İşte Samsung S26 serisi hakkında gelen son bilgiler.

Galaxy S26 serisi çıkış tarihi ortaya çıktı! S26 Edge sizlere ömür!

İddialara göre Galaxy S26 Edge modeli, Samsung’un geleneksel üç cihazlı serisinin dışında bırakıldı. Yabancı kaynaklara göre, Edge tasarımındaki süper ince cihaz artık üretim planlarında yer almıyor. Bu adım, Samsung’un lansmanı Şubat ayına çekmesini sağladı. Bunun yerine, S26 Plus orta model rolüne geri döndü ve test süreçleri tamamlandı.

Galaxy S26 ve S26 Plus modelleri, Samsung’un kendi Exynos 2600 çip setiyle donatılacak. Öte yandan Galaxy S26 Ultra sadece Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile satışa sunulacak. Bu durum, Exynos çiplerinin beklenen pazar payını elde edemeyeceğini gösteriyor. Qualcomm’un raporları, Samsung S26 cihazlarının yaklaşık %75’inin Snapdragon ile çalışacağını belirtiyor. Bu bilgiler, Samsung’un çip dağılımında dengeleri yeniden kurduğunu gösteriyor.

Tasarım açısından, Samsung S26 serisi önceki modellere göre daha rafine ve kullanıcı dostu görünüyor. Edge tasarımının iptali, kullanıcıların alışık olduğu kavisli ekran deneyimini bekleyenler için hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak S26 Plus’ın klasik tasarımı, hem üretim sürecini hızlandırdı hem de cihazın performans testlerini zamanında tamamlamayı sağladı.

Geliştiriciler ve teknoloji meraklıları için Samsung S26, Exynos ve Snapdragon seçenekleri ile ilginç bir denge sunuyor. Samsung’un One UI arayüzü, yeni seride de kullanıcı deneyimini akıcı ve sorunsuz hale getiriyor. Ancak Edge modelinin iptali, ileri düzey tasarım meraklılarının beklentilerini karşılamayabilir. Bunun yerine Plus ve Ultra modelleri, daha geniş kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

