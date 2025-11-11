Renault Scenic Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor. Peki, elektrikli Scenic Türkiye’de hangi özelliklerle boy gösterecek? Fiyatı ve menzil performansı nasıl olacak? Fransız markanın elektrikli araç stratejisinde Scenic’in rolü nedir? Bu sorular, otomobil severlerin kafasında şimdiden yer etti.

Elektrikli Renault Scenic Türkiye’ye geliyor! Ne zaman?

Renault Scenic, 2026 yılının ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulacak. MAİS A.Ş. Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci ile gerçekleştirdiği programda bu elektrikli modelin Türkiye planlarına dahil edildiğini doğruladı. 2023 yılında IAA Mobilite Fuarı’nda tanıtılan Scenic E-Tech Electric, segmentinin en dikkat çekici üyelerinden biri olarak öne çıkmıştı.

Şimdi, Renault Türkiye’de bu modeli piyasaya sunarak elektrikli araç portföyünü genişletmeyi hedefliyor. Twingo’nun ise kısa vadeli planlarda yer almadığı belirtildi.

Renault Scenic özellikleri neler?

Renault Scenic, Megane E-Tech Electric gibi CMF-EV platformu üzerine inşa edildi. Uzun menzil seçeneğinde 160 kW maksimum güç ve 300 Nm tork üreten motor, 87 kWsa kapasiteli NMC batarya ile destekleniyor. Bu kombinasyon, WLTP’ye göre 620 kilometreye kadar menzil vadediyor. Araç, 22 kW AC ve 150 kW DC hızlı şarj desteğine sahip.

Renault, ilerleyen dönemde LFP batarya seçeneğini de sunarak batarya maliyetlerinde %30’a varan düşüş hedefliyor. LFP batarya stratejisi, önce Twingo ve Megane E-Tech Electric ile başlatılmış, Scenic modeliyle devam edecek.

İlginizi Çekebilir: Yeni Tesla Model Y Çin’de tanıtıldı! Artık daha uzun menzilli

Tasarım açısından Scenic, önceki nesline göre daha modern ve akıcı çizgilere sahip. İç mekanda dijital gösterge paneli, gelişmiş bilgi-eğlence sistemi ve geniş bagaj alanı dikkat çekiyor. Elektrikli motorun sessizliği ve düşük bakım gereksinimi, şehir içi kullanımda büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca, uzun menzil versiyonu sayesinde şehirler arası yolculuklarda da güven veriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Renault Scenic elektrikli aracın Türkiye pazarındaki başarısı sizce nasıl olacak? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!