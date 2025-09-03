Xiaomi 15T Serisi, Eylül ayının sonlarına doğru tanıtılacak ve teknoloji dünyasında şimdiden büyük merak uyandırıyor. Henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da ortaya çıkan sızıntılar ve raporlar sayesinde cihazların donanım ve tasarım tarafında çok güçlü geleceği konuşuluyor. Bu videoda sizlere, Xiaomi 15T özellikleri, Xiaomi 15T Pro farkları ve beklenen fiyat detaylarını paylaşıyoruz.

Serinin en güçlü modeli olacak Xiaomi 15T Pro, iddialara göre MediaTek Dimensity 9400+ işlemci ile gelecek. Grafik tarafında Mali-G925 Immortalis MC12 GPU bulunacağı söyleniyor. 12GB RAM ile birlikte 256GB ve 512GB depolama seçenekleri sunulması bekleniyor. Metal çerçeve, OLED ekran, IP69 sertifikası ve 5500mAh batarya kapasitesiyle 90W hızlı şarj desteği, Xiaomi 15T Pro’yu performans odaklı kullanıcılar için güçlü bir seçenek haline getirebilir.

Kamera tarafında da Xiaomi büyük adımlar atıyor gibi görünüyor. Sızıntılara göre Xiaomi 15T Pro, 50MP OVX9100 ana kamera, 13MP ultra geniş açı ve 50MP ISOCELL JN5 tabanlı 5x telefoto lense sahip olacak. Ayrıca hem 15T hem de 15T Pro’nun 32MP ön kamera ile geleceği belirtiliyor. Bu sayede serinin fotoğraf ve video tarafında güçlü bir deneyim sunacağı öngörülüyor.

Daha uygun fiyatlı versiyon olan Xiaomi 15T ise gücünü Dimensity 8400 işlemcisinden alacak. Grafik tarafında Mali-G720 MC7 GPU ile desteklenecek cihaz, 12GB RAM + 256GB depolama kombinasyonu sunacak. Kamera tarafında 50MP ana lens, 13MP ultra geniş açı ve 50MP telefoto sensör bulunacağı söyleniyor. 5500mAh batarya kapasitesiyle birlikte 67W hızlı şarj desteği, günlük kullanımda dengeli bir deneyim sunmayı hedefliyor. Plastik çerçeve tercih edilse de cihazda OLED ekran ve IP69 sertifikası bulunması dikkat çekici.

Fiyat tarafında sızan bilgiler ise şöyle: Xiaomi 15T Pro 12GB+256GB versiyonu 800 Euro, 12GB+512GB modeli ise 900 Euro olacak. Standart Xiaomi 15T ise 650 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkabilir. Gri, Gold ve Siyah renk seçenekleriyle gelmesi beklenen Xiaomi 15T Serisi, güçlü işlemciler, gelişmiş kamera sistemi ve uzun batarya ömrüyle 2025’in en çok konuşulacak telefonları arasında yerini almaya hazırlanıyor.

