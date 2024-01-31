Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi 11T HyperOS güncellemesi yayınlandı.

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Güncelleme 2 GB büyüklüğünde. Eğer Xiaomi 11T kullanıyorsanız ve halen Xiaomi 11T HyperOS güncellemesi almadıysanız, Ayarlar> Cihaz Hakkında> MIUI sürümü kısmından güncellemelerinizi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Xiaomi 11T HyperOS güncellemesi ile neler sunuyor?

Xiaomi 11T 5G, 6.67 inçlik 1080×2400 (FHD+) çözünürlüğünde bir ekran sunuyor. Ekran paneli olarak AMOLED bir ekran paneli tercih edilmiş. Piksel yoğunluğu 395 PPI. Ekran yenileme hızı ise 120hz. Bu ekran Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor.

Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Dimensity 1200 yonga setine sahip. 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen bu yonga seti 1 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A78, 3 adet 2.6 GHz ARM Cortex-A78, 4 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdeğe sahip. 5G desteği de mevcut. MediaTek Dimensity 1200 yonga seti, gücünü 67W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Cihaz üç tanesi arka bir tanesi ön kamera olmak üzere toplamda dört adet kamera ile birlikte geliyor. Ana arka kamera 108 MP f1.75 diyafram değerine sahip. Bu kamerayla 4K 30 FPS veya 1080p 60 FPS video çekebilirsiniz. İkinci arka kamera 8 MP f2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera. Üçüncü arka kamera ise 5 MP f2.4 diyafram değerine sahip makro kamera. Ön kamera 16 MP f2.45 diyafram değerine sahip. Aynı zamanda 1080p 30 FPS video çekebiliyor.