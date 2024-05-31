Çinli teknoloji devi Xiaomi bir süredir amiral gemisi segmentinde güçlü bir oyuncu. Gerek kamera gerekse de performans noktasında birçok markayı geride bırakan Xiaomi, geçtiğimiz günlerde son amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra’yı tanıtmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise akıllı telefonun fiyatı 7000 TL birden düştü. Detaylara bakalım.

Xiaomi 14 Ultra’dan dev fiyat indirimi!

Xiaomi 14 Ultra Mart ayında 74.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu. O zamandan beri konuşulan akıllı telefonun fiyatı 7000 TL birden düşerek 67.499 TL’ye indi. Akıllı telefonu satın almak isterseniz çevrimiçi alışveriş sitelerinden satın alabilirsiniz. Fiyatlar tarihe göre değişkenlik gösterebilir.

Xiaomi 14 Ultra neler sunuyor?

Xiaomi 14 Ultra karşımıza 1440×3200 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.73 inç büyüklükte 522 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

14 Ultra kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB / 16 GB LPPDDR5x RAM ve 256 GB / 512 GB/ 1 TB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gücünü 90W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 5300 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

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14 Ultra da Leica imzalı dörtlü bir arka kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera OIS destekli ve 50 MP çözünürlükte. Bu ana kamerada Sony Lytia LYT900 kamera sensörü ve Leica SUMMILUX kamera lensi bulunuyor. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte Sony IMX858 sensörlü ve Leica SUMMILUX lensli 12 mm ultra geniş açılı kamera, 50 MP çözünürlükte Sony IMX858 sensörlü ve Leica SUMMILUX lensli 120 mm periscope kamera ve 50 MP çözünürlükte Sony IMX858 sensörlü ve Leica SUMMILUX lensli 75 mm telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Kameraların hepsi Xiaomi Imaging Engine tarafından yapay zeka ile destekleniyor.