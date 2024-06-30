Bu videoda Ersin belirli süredir kullandığı Xiaomi markasının en tepe modeli olan Xiaomi 14 Ultra modelini değerlendiriyor. Telefonun her yönüyle üst seviyeye hitap ettiğini dile getirirken beğenmediği özelliğini de söylemeden geçemiyor.

Peki siz Xiaomi 14 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz? Markanın en iyi telefonunu aranızda kullanan ya da satın almayı düşünenler var mı? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Xiaomi 14 Ultra kutu açılışı: https://youtu.be/cgdPpOMAlDM

Xiaomi 14 Ultra inceleme: https://youtu.be/TRAILzETE3s

Xiaomi 14 Ultra kamera performansı: https://youtu.be/ZajZE4UmHmw

Xiaomi 14 Ultra DXOMARK: https://youtu.be/O1FKSPIiWEM

Xiaomi 14 Ultra vs iPhone 15 Pro Max: https://youtu.be/AsHYZ7b-6Wc

Xiaomi 14 Ultra haftalar sonra: https://youtu.be/JgGZsHh-9to

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