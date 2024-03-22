Xiaomi 14 Ultra ile gördüğümüz AI kamera özellikleri eski modellere geliyor. Xiaomi, bugün Çin’de gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde, yeni akıllı telefonu Xiaomi Civi 4 Pro’yu ve diğer telefon modelleri için önemli yazılım güncellemelerini duyurdu. Bu duyurular, Xiaomi’nin fotoğrafçılık ve yapay zeka odaklı yenilikçi yaklaşımını bir kez daha vurguluyor.

Öncelikle, Xiaomi 14 ve 14 Pro telefonlarının Nisan ayından itibaren “Ana Portre” özelliğine sahip olacağı açıklandı. Bu özellik, Xiaomi Portrait LM adını taşıyan bir yapay zeka portre büyük modelini kullanıyor ve kullanıcılara kırışıklık giderme, cilt tonunu eşitleme, diş ve göz iyileştirme gibi işlevler sunuyor. Ayrıca, Xiaomi 14 Ultra’da tanıtılan bu özellik, 4K 60 fps sürekli yakınlaştırma, tam aralıklı 8K 30 fps video kaydı ve 4K 120 fps yüksek kare hızlı ağır çekim gibi yüksek kaliteli video özelliklerini de destekliyor.

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Diğer bir yazılım güncellemesi ise Xiaomi AISP (Xiaomi AI Image Semantic Processor) ile ilgili. Haziran ayında gelecek olan bu güncelleme, Xiaomi’nin HyperOS’u üzerinde çalışarak CPU, GPU, NPU ve ISP’nin işlem gücünü entegre ediyor ve 60TOPS’a kadar ulaşıyor. Bu güçlü işlemci, yüksek renk derinliği ve dinamik aralık sunarak profesyonel düzenleme yazılımlarıyla uyumlu olan ULTRA RAW süper negatif gibi özellikleri destekliyor. AISP ayrıca 150 fotoğraf çekebilen ULTRA SNAP işlevine de sahip.

Xiaomi Civi 4 Pro ise Leica üçlü kamera sistemi ve özel yapım Light Fusion 800 sensörüyle donatılmış bir telefon olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda, bu telefon da Xiaomi AISP (Imaging Brain 3.0) teknolojisinden faydalanıyor. Bu entegrasyon, genel bilgi işlem gücünü %69 oranında artırıyor ve daha hızlı sürekli çekime imkan tanıyor. AISP ayrıca, bireysel yüz özelliklerine göre uyarlanmış doğal görünümlü güzellik efektleri sunan yeni bir AI GAN güzellik algoritmasına da sahip.

Xiaomi’nin bu yeni teknolojileri ve güncellemeleri, kullanıcılarına daha yaratıcı ve etkileyici fotoğraf ve video deneyimleri sunmayı amaçlıyor. Bu yeniliklerin, Xiaomi’nin mobil teknoloji alanındaki liderliğini pekiştireceği bekleniyor.