Vivo, son derece heyecan verici bir lansmanla yeni Vivo X Fold 3 ve Vivo X Fold 3 Pro modelini tanıtmaya hazırlanıyor. 26 Mart tarihinde piyasaya sürülecek olan bu seri, tüketicilere bir dizi yenilik ve gelişmiş özellik sunmayı vaat ediyor. Ancak, bazı ayrıntılar bu tarihten önce sızdırıldı ve bu sızıntılar, merak uyandıran birçok bilgiyi ortaya çıkardı.

Whylabs tarafından paylaşılan bir tanıtım posteri görseline göre, Vivo X Fold 3 Pro, iki farklı RAM ve depolama seçeneğiyle sunulacak: 16GB RAM ile 512GB depolama veya 16GB RAM ile 1TB depolama. 512GB depolamalı modelin fiyatı yaklaşık olarak 13.999 Yuan yani 1.945 Dolar olacakken, 1TB depolamalı modelin fiyatı ise 14.999 Yuan yani 2.085 Dolar civarında olacak.

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Bu fiyatlar, X Fold 3 Pro’nun lüks segmentte konumlandırıldığını ve premium bir deneyim sunmayı hedeflediğini gösteriyor. Ancak, Vivo’nun bu katlanabilir cihazları küresel pazara sunup sunmayacağı veya ne zaman sunacağı henüz netlik kazanmış değil.

Vivo X Fold 3 Pro’nun Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacağı belirtiliyor. Bu, piyasada bu çipin kullanıldığı ilk katlanabilir cihaz olacak. Ayrıca, son teaser’larda cihazın oldukça hafif olacağı ve sadece 221 gram ağırlığında olacağı açıklandı. Cihaz, 8,03 inçlik büyük bir ana ekrana ve 6,53 inç boyutunda bir kapak ekranına sahip olacak. Her iki ekran da Samsung’un E7 AMOLED panelini kullanacak, böylece kullanıcılara yüksek kaliteli bir görsel deneyim sunacak.

Bununla birlikte, cihazın etkileyici işlemci ve ekranının yanı sıra güçlü bir kamera kurulumuna da sahip olacağı belirtiliyor. 50MP birincil kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera ve 64MP zoom kamerasıyla, kullanıcılar muhteşem fotoğraflar çekebilecekler. Ayrıca, cihazın ön tarafında bulunan 32MP selfie kamerası da kullanıcıların sosyal medyada paylaşım yapmalarını sağlayacak.

Vivo X Fold 3 Pro’nun, 5700mAh bataryasıyla uzun süreli kullanım sağlayacağı da belirtiliyor. Ayrıca, cihazın 120W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyeceği ifade ediliyor, bu da hızlı ve pratik bir şekilde şarj etmenin mümkün olacağı anlamına geliyor. Lansman tarihine yaklaştıkça, cihazın daha fazla detayının ortaya çıkması bekleniyor, bu da heyecanı daha da artırıyor.