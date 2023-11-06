Xiaomi‘nin en son amiral gemisi telefonu olan Xiaomi 14 Pro Titianium Edition, piyasaya sürüldü ve büyük bir talep gördü. Ancak titanyum malzemesinin zorluğu nedeniyle üretim oranları düşük kaldı. Şirket CEO’su Lei Jun, bu yüksek talebi kabul etti ve üretimi artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İçindekiler Xiaomi 14 Pro Titanium Edition Aşırı Talep Gördü

Xiaomi 14 Pro Titanium Edition Aşırı Talep Gördü

Yüksek kaliteli titanyum kullanımı, telefonu son derece dayanıklı hale getiriyor ve rakip modellere karşı bir avantaj sağlıyor. Ancak bu yüksek kalite standartları, üretim sürecini yavaşlatıyor. Xiaomi yetkilileri, başlangıçta düşük üretim hızlarına ve sınırlı arza dikkat çekti, ancak üretimin ilerleyen dönemlerde artacağını söyledi.

Xiaomi 14 Pro Titanium Edition, sınırlı sayıda üretilmese de talebin yüksek olması, ikincil piyasada fiyatların yükselmesine neden olmuştu. Xiaomi, kullanıcıları uyarmak için bu modelin sınırlı sayıda üretilmediğini ve ikincil piyasada (burada kara borsa veya ikinci el telefon pazarına atıfta bulunuluyor) aşırı fiyat ödememeleri gerektiğini belirtti.

Xiaomi 14 serisi, özellikle ilk beş dakika içinde satışlarda büyük bir artışla oldukça iyi bir performans gösterdi. Şirket, bu serinin tamir maliyetleri konusunda da şeffaf davrandı. Xiaomi 14 Pro Titanium Edition gibi özel versiyonlar, daha yüksek maliyetli bileşenlere sahip olduğu için onarım maliyetleri de daha yüksek olabiliyor.

Ancak kullanıcılara, bu maliyetlerin genellikle garanti dışı onarımlar için geçerli olduğu ve garanti kapsamında onarımların ücretsiz veya indirimli olabileceği hatırlatılıyor.

Xiaomi 14 Pro Titanium Edition, titanyum alaşımlı bir orta çerçeveye sahip. Xiaomi, bu versiyonda %99 oranında havacılık sınıfı titanyum kullanıldığını belirtiyor. Bu, telefonun hem sağlamlığını artırıyor hem de benzersiz bir estetik sunuyor.

Ayrıca, bu özel sürümde Xiaomi Dragon Crystal Glass hem ön hem de arka yüzeyde kullanılıyor. Standart Xiaomi 14 Pro ise bu camı yalnızca ekran için kullanıyor. Bu, telefonun daha zarif ve dayanıklı olmasını sağlıyor.

Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition’ın dikkat çeken özelliklerinden biri turuncu bir vurgu ile titanyum grisi bir renk seçeneğine sahip olması. Bu özel sürüm, tek bir 16GB RAM ve 1TB depolama konfigürasyonunda sunuluyor. Bu, kullanıcılara büyük miktarda depolama alanı sunuyor ve performansı artırıyor.

Bu özel sürümün özellikleri, standart Xiaomi 14 Pro ile aynı. Snapdragon işlemci, yüksek çözünürlüklü ekran ve güçlü kamera sistemleri gibi özellikler özel sürümde de mevcut.

Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition’ın fiyatı 6.499 Yen (yaklaşık 890 dolar) olarak belirlendi. Bu, standart Xiaomi 14 Pro modeline göre 500 Yen (yaklaşık 70 dolar) daha fazla bir maliyetle gelmesini sağlıyor.

Xiaomi 14 serisinin Çin dışında da piyasaya sürüleceği doğrulandı, ancak özel sürümün küresel pazarlara gelip gelmeyeceği henüz net değil. Teknoloji meraklıları, Xiaomi’nin bu yeni serisini dünya genelinde kullanma fırsatına sahip olacaklar.

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