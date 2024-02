Xiaomi’nin Çin pazarında yer alan canavarı Xiaomi 14 serisi Avrupa pazarına açılıyor. 25 Şubat 2024 tarihinde tanıtılacak olan yeni seride ana, Pro ve Ultra modellerinin yer alması bekleniyor. Avrupa pazarına gelecek olan bu serinin ülkemize ana ve Pro modelleri ile giriş yapmasını bekliyoruz.

Something grand is coming on February 25th, 2024!

Join our #LensToLegend journey with the #Xiaomi14Series. 🟠📷🔴 pic.twitter.com/18FhTUA8jQ

— Xiaomi (@Xiaomi) February 6, 2024