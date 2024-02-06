Xiaomi’nin Çin pazarında yer alan canavarı Xiaomi 14 serisi Avrupa pazarına açılıyor. 25 Şubat 2024 tarihinde tanıtılacak olan yeni seride ana, Pro ve Ultra modellerinin yer alması bekleniyor. Avrupa pazarına gelecek olan bu serinin ülkemize ana ve Pro modelleri ile giriş yapmasını bekliyoruz.

Something grand is coming on February 25th, 2024! Join our #LensToLegend journey with the #Xiaomi14Series. 🟠📷🔴 pic.twitter.com/18FhTUA8jQ — Xiaomi (@Xiaomi) February 6, 2024

Xiaomi 14’ün ekranı son derece ince bir çerçeveye sahip. Bu telefon iPhone 15 ve iPhone 15 Pro’nunkinden daha kompakt yapıda. Ekran 6,36 inç büyüklüğünde ve 2670 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca 120 Hz tazeleme hızı sunar ve 3000 cd/m2 parlaklık ile sektör lideri konumunda. OnePlus 12 ve Samsung Galaxy S24 Ultra gibi rakip modeller bu parlaklığı sunamayacak gibi görünüyor. Xiaomi 14, siyah, beyaz, yeşil ve açık pembe olmak üzere dört farklı renk ile geliyor. Cihazın inceliği 8,2 mm ve ağırlığı ise 193 gram.

Kamera tarafında, Xiaomi 14, hızlı f/1.6 diyafram açıklığına sahip Leica Summilux lens ile donatılıyor. Ayrıca “Işık ve Gölge Avcısı” olarak adlandırılan yeni bir sensör içeriyor. Sensörün optik formatı 1/1,31 inç boyutunda. Bu Sony IMX989 sensörü ile karşılaştırıldığında etkileyici bir opsiyon diyebiliriz. Kamera, 14, 23, 46 ve 75 mm’lik dört farklı lens modülünü destekliyor ve 3,2x maksimum optik yakınlaştırma sunuyor. Optik stabilizasyon sistemi, ana modül ve telefoto lensli modülde bulunuyor.

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Xiaomi 14’ün pil kapasitesi 4610 mAh olarak açıklandı ki bu oldukça yeterli bir değer özellikle de kompakt boyutlarda bir model için. Cihaz, 90W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjı destekliyor.

Xiaomi 14 Pro’da ise ana kamera, Xiaomi 14 Pro’da 1/1,31 inç optik formatta Light Hunter 900 sensörü ile donatılmıştır. Ancak hızlı Leica Summilux lens, standart modelin F/1,6 diyafram açıklığına kıyasla F/1,42 diyafram açıklığına sahiptir, bu da kameranın daha fazla ışığı yakalamasına olanak tanıyor. Telefon, değişken bir diyafram açıklığına sahiptir ve sorunsuz bir şekilde F/1,42’den F/1,4’e ayarlanabiliyor.

Ayrıca, ekipman açısından standart modelle aynı özelliklere sahiptir, stereo hoparlörler, NFC çipi, USB-C 3.2 Gen 1 bağlantı noktası, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 adaptörleri ve IP68 toz ve suya karşı dayanıklılık. Pil kapasitesi 4880 mAh’dir ve hızlı şarj konusunda etkilidir, 120 watt kablolu şarj ve 50 watt kablosuz şarjı destekliyor.

Ultra modelde ise daha gelişmiş kamera ve daha fazla RAM seçeneğinin yer alması bekleniyor. Şarj konusunda ise Ultra modelin kaç Watt hızlı şarj sunacağı ise şimdilik bilinmiyor.