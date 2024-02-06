Xiaomi’nin CEO’su ve Kurucu Ortağı Lei Jun, William Lu’nun şirketin yeni Genel Müdürü olduğunu açıkladı. Ayrıca, Jun, yeni atanan Xiaomi Genel Müdürü’nün Xiaomi 14 Ultra modelinin tanıtımını da yöneteceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 12 Pro Dimensity HyperOS güncellemesi aldı

Çin’in teknoloji devinin CEO’su, bir tweet’te, Xiaomi SU7’nin şu anda ülke çapında yol testlerinden geçtiğini ve yakında yurt içi lansmanının yapılacağını belirtti. Elektrikli araç işine olan bağlılığı nedeniyle, markanın Willian Lu’yu Xiaomi markasının Genel Müdürü olarak atadığını ve böylece yaklaşan akıllı telefon lansmanlarında yer alacağını açıkladı. Özellikle, William’ın varlığının amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra ile başlayacağını vurguladı.

Xiaomi 14 Ultra özellikleri nasıl olacak?

William, başka bir tweet’te rolünü doğrulayarak Xiaomi 14 Ultra’nın piyasaya sürülmesiyle ilgili heyecanını dile getirdi. Başka bir deyişle, yeni nesil amiral gemisinin piyasaya sürülmesi çok yakında. Geçtiğimiz hafta, birinci sınıf telefonun TUV Rheinland ve IMDA gibi büyük platformlardan sertifikalar aldığını belirtti.

Ayrıca GeekBench testi, sentetik karşılaştırma puanlarının yanı sıra bazı önemli özellikleri de ortaya çıkardı. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC ile eşleştirilmiş 16 GB’a kadar RAM bekleniyor.

Xiaomi 14 Ultra’nın aynı zamanda kutudan Android 14 işletim sistemiyle çıkacağı belirtiliyor. Sızıntıları ile ünlü Digital Chat Station’a göre, cihaz etkileyici bir 80W kablosuz hızlı şarj özelliği sunacak. 14 Ultra ile ilgili dikkat çeken bir başka özellik ise uydu bağlantısı. 3C sertifikası, kablosuz Kamera Kitinin de üzerinde çalışıldığını doğruluyor. Bu canavar ile ilgili daha fazla güncelleme sunulduğunda sizleri bilgilendireceğiz.