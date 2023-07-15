Xiaomi’nin iki modelden oluşan Xiaomi 13T serisini piyasaya sürmeye hazırlanacağı bildiriliyor: Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro. Son sertifikalar ve sızıntılar, Xiaomi 13T için bazı önemli özellikleri ortaya koyuyor.

2306EPN60G model numarasına sahip Xiaomi 13T, EEC sertifika platformu, IMEI veritabanı, Singapur’un IMDA’sı, TKDN sertifika platformları ve son olarak FCC dahil bir dizi platformdan sertifika aldı.

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Mukul Sharma tarafından paylaşılan FCC belgelerine göre, Xiaomi 13T, MIUI 14 ile önceden yüklenmiş olarak gelecek ve NFC, 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth ve GNSS gibi bağlantı özelliklerini sunacak. FCC belgeleri ayrıca test edilen Xiaomi 13T’nin üç farklı versiyonunun olduğunu gösteriyor. İki versiyon 8GB RAM ve 256GB depolama alanı sunarken; bunlardan biri cam arka kapak, diğeri ise PU arka kapak ile geliyor. Üçüncü versiyon, PU arka kapağa sahip ve 12GB RAM ve 256GB depolama alanı sunuyor.

Ek raporlar, Xiaomi 13T’nin 1,5K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olacağını belirtiyor. Cihazın Dimensity 9200 Plus veya Snapdragon 7 Plus Gen 2 yonga seti tarafından desteklenmesi bekleniyor. Kamera detayları henüz bilinmemekle birlikte, Xiaomi 13T serisinin 1 Eylül’de dünya genelinde piyasaya sürüleceği ve temel modelin £599 fiyatla satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Cihazın 67W hızlı şarj desteği olan 5.000mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

Redmi K60 Ultra’nın geliştirilmiş bir versiyonu olduğu belirtilen Xiaomi 13T Pro modeline gelince, son Geekbench listeleri bu cihazın MediaTek Dimensity 9200+ işlemciden güç alacağını gösteriyor. 13T Pro’nun Meadow Green (Çayır Yeşili) renk seçeneği ile gelmesi ve fiyatının £799 olması bekleniyor.