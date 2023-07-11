Xiaomi’nin bu yılın sonlarında Xiaomi 14 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu seri, standart ve pro varyantları içerecek. Sızıntılar ve söylentiler, cihazlar hakkında bazı detayları ortaya çıkardı. Yaklaşan teklifler muhtemelen geçen yılki Xiaomi 13 serisinin halefi olacak. Şimdi, yeni bir geliştirmede, Xiaomi 14’ün sızdırılmış bir şeması, yaklaşmakta olan cihaza bir göz atmamızı sağlıyor.

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Şema taslağı, Weibo mikroblog platformunda güvenilir Çinli sızıntı devi Digital Chat Station tarafından paylaşıldı. Tipster’ın bildiğiniz gibi sağlam bir geçmişi var, ancak cihazın nihai tasarımı eskizden farklı olabilir.

Şema, Xiaomi 14’ün ön tarafında minimum çerçeveye ve ortalanmış delikli bir düz ekrana sahip olacağını gösteriyor. Cihazın arka panelinde kare şeklinde bir kamera modülü ve mevcut Xiaomi 13 serisine benzer bir sensör dizilimi yer alıyor. Bununla birlikte, yaklaşan cihazdaki ana ve telefoto lensler için kamera kesikleri, önceki modele göre daha büyük. Ayrıca ultra geniş açılı lens ve LED flaş ünitesi de bulunuyor. Şematik ayrıca Xiaomi 14’ün her tarafındaki kavisli kenarları vurgular.

Şematik, Xiaomi 14 hakkında herhangi bir ek bilgi vermiyor. Yakın zamanda yapılan bir sızıntı, Xiaomi 14’ün 90W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 4.860mAh pil birimi tarafından destekleneceğini ortaya koydu. Cihaz, halen Ar-Ge aşamasında olan 1,33 inçlik bir sensörle birlikte 1 inçlik bir kamera sensörünü barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Yaklaşan Xiaomi 14 serisinin gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden alması bekleniyor.