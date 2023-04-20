Xiaomi’nin en son amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra, Çin’deki lansmanından bu yana teknoloji camiasının çalkalanmasına neden oldu. İlk incelemeler, şu anda piyasada bulunan potansiyel olarak en iyi kameraya sahip Android telefonu olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, şirket defne üzerinde durmuyor ve ilk birkaç gün içinde cihaz için birkaç güncelleme yayınladı.

Lansmandan sonraki 24 saat içinde MIUI 14 OTA güncellemesinin iki versiyonu kullanıcılara sunuldu. Bu güncellemelerin ana odak noktası, Xiaomi 13 Ultra’nın zaten etkileyici olan kamera performansını daha da geliştirmek İlk yama, MIUI 14.0.7.0, oldukça önemlidir, 6,5 GB’a kadar gelir ve iki Google güvenlik yamasını içeriyor. Kamera optimizasyon özellikleri, sokak çekim modu için varsayılan yakınlaştırma oranı ve sabit odak mesafesi ayarlamalarını içeriyor.

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Kısa bir süre sonra, yalnızca 87MB ile nispeten daha küçük olan ikinci yama olan MIUI 14.0.8.0 yayınlandı. Yine de Xiaomi, kullanıcı deneyimini iyileştirme, sistemi stabilize etme ve genel çekim kalitesini artırma sözü vererek tüm kullanıcılara bu yeni yamaya yükseltme yapmalarını tavsiye etti. Bu yamadaki üç ana yükseltme, belirli sahneler için görüntü kalitesi optimizasyonunu, sokak çekimi modu için varsayılan yakınlaştırma oranının ayarlanmasını ve aynı mod için sabit odak mesafesini içeriyor.

En son güncellemeler son sürümün bir parçası olsa da asıl amaç, Xiaomi 13 Ultra’nın zaten etkileyici olan kamera kalitesini daha da geliştirmek. Bu güncellemeler şimdilik telefonun satışa sunulduğu Çin pazarı için yayınlandı. Telefonun Avrupa lansmanının yapılıp yapılmayacağı şimdilik bilinmiyor.