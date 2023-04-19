Vivo S17 serisiyle ilgili söylentiler, markanın seriyi Mayıs veya Haziran ayında açıklamayı planladığı bildirildiği için su yüzüne çıkmaya başlıyor. Geçen Aralık ayında Çin’de Vivo S16 serisinin piyasaya sürülmesinin ardından, söylenti değirmeni yeni telefonlarla ilgili üç model olasılığı da dahil olmak üzere ayrıntıları sızdırmaya başladı: Vivo S17, Vivo S17e ve Vivo S17 Pro. Geçenlerde, Weibo’daki bir ihbarcı, Digital Chat Station, Vivo S17 ve Vivo S17 Pro’nun temel özelliklerini paylaştı.

Son raporlara göre, yaklaşan Vivo S17 serisi, her biri benzersiz bir model numarasına sahip üç modelden oluşuyor. Bunlar Vivo S17e için V2285A, Vivo S17 için V2283A ve Vivo S17 Pro için V2284 olacak. Digital Chat Station, Vivo S17’nin Qualcomm Snapdragon 778G veya Snapdragon 782G’nin kod adı olan Snapdragon SM7325 tarafından destekleneceğini ortaya çıkardı.

Vivo S17 Pro’nun MediaTek Dimensity 8200 yonga setinden güç alacağı tahmin ediliyor. Önceki Vivo S16 ve S16 Pro modellerinin sırasıyla Snapdragon 870 ve Dimensity 8200 yonga setleri ile geldiğini belirtmekte fayda var. Sızdıran kişi ayrıca, ekran boyutu açıklanmasa da hem Vivo S17 hem de S17 Pro’nun BOE üretimi 1.5K çözünürlüğe kadar OLED ekranla donatılacağını da paylaştı. Daha önceki raporlar, telefonların kavisli panellere sahip olacağını öne sürüyordu.

Rumor Vivo seri S di Cina Vivo S17 = Snapdragon 778G

Vivo S17 Pro = Mediatek Dimensity 8200 Biasanya sih rebrand ke seri V ketika rilis di Indonesia#VivoS17series pic.twitter.com/LtDOHrJRqW — Mochamad Farido Fanani (@faridofanani96) April 13, 2023

Son sızıntılara göre, yaklaşan Vivo S17 ve S17 Pro akıllı telefonların Optik Görüntü Sabitleme (OIS) potansiyeline sahip 50 MP Sony IMX766V ana kameraya sahip olması bekleniyor. Ek olarak, 12MP IMX663 telefoto kamera dahil olabilir. Dikkate değer bir diğer özellik ise oldukça etkileyici olan 80W hızlı şarj desteği olduğu iddia ediliyor. Şu anda, yaklaşan Vivo S17 serisi hakkında mevcut olan tek ayrıntı bunlar.