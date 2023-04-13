Xiaomi, en üst düzey akıllı telefonu Xiaomi 13 Ultra’yı Çin’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu cihaz mobil fotoğrafçılıkta yeni bir ölçüt oluşturacak ve akıllı telefon kameralarına bakış açılarını tamamen değiştirmesi bekleniyor. Şimdi ise telefonla çekilmiş fotoğraflar ve kamera özellikleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Teknik özelliklerle ilgili olarak, Xiaomi 13 Ultra’nın 1 inç Sony IMX989 50 megapiksel birincil lens ve 50 megapiksel Sony IMX858 yardımcı lensler içeren dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacağı doğrulandı. Ultra geniş, telefoto ve periskop lensler aynı kamera sensörünü kullanarak kesintisiz ve entegre bir fotoğrafçılık deneyimi sunacak.

Bir akıllı telefonda büyük bir kamera sensörüne sahip olmak Xiaomi 13 Ultra için tamamen yeni bir şey değil. Bununla birlikte, büyük kamera sensörleriyle ilgili önemli zorluklardan biri, değişen aydınlatma koşullarına uyum sağlayamamalarıdır.

Bu durum aşırı veya az pozlanmış görüntülere yol açabilir ki bu da farklı aydınlatma ortamlarında görüntü yakalaması gereken fotoğrafçılar için önemli bir sorun olabilir. Ayrıca, sabit bir diyafram açıklığı alan derinliğini kısıtlayarak sığ alan derinliğine sahip görüntüler yakalamayı veya nesneleri arka planlarından ayırmayı zorlaştırabilir.

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Xiaomi, yaklaşan Xiaomi 13 Ultra ile bu sorunu ele almak için adımlar attı. Cihaz, kameranın herhangi bir durumda mümkün olan en iyi görüntüyü sağlamak için diyaframı otomatik olarak ayarlamasını sağlayan değişken diyafram teknolojisine sahip olacak. Cihaz, senaryoya bağlı olarak f/1.9 ila f/4.0 diyafram açıklığı boyutu arasında akıllıca geçiş yapabiliyor.

Ayrıca Xiaomi, Weibo hesabında bazı kamera görüntüleri paylaştı. Görüntüler, Leica ile ortaklıklarının ve kullanılan birinci sınıf kamera donanımının bir kanıtı niteliğinde ve olağanüstü görüntü kalitesiyle sonuçlanıyor. Görüntüler çarpıcı görünüyor ve cihazın kamera yeteneklerini test etme hevesimizi daha da artırdı.

Xiaomi 13 Ultra kameranın mobil fotoğrafçılığın sınırlarını zorlayacak olağanüstü bir cihaz olması bekleniyor. Cihazın yapay zekâ destekli işleme özelliğinin, mobil fotoğrafçılığı yeni zirvelere taşıyacak gelişmiş görüntü optimizasyonu ve post-processing sağlaması bekleniyor.

Ayrıca, Xiaomi 13 Ultra’nın şık ve modern tasarımının onu fotoğraf meraklıları ve teknoloji meraklısı tüketiciler için en iyi seçenek haline getirmesi bekleniyor. Genel olarak, Xiaomi 13 Ultra kamera mobil fotoğrafçılık dünyasına heyecan verici bir katkıdır ve güçlü ve çok yönlü bir kameralı telefon arayışında olan herkes için kesinlikle göz önünde bulundurulmaya değerdir.