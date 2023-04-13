Asus, ROG Phone 7 serisi oyuncu akıllı telefonları piyasa sürdü. Markaya göre yeni cihazlar, enerji verimliliğinde iyileştirmelere ve bileşenlerin ısı dağılımını destekleyen bir tasarıma sahip. İşte detaylar.

ASUS her zamanki gibi iki yeni cihaz tanıttı. Sırasıyla standart ROG Phone 7 ve ROG Phone 7 Ultimate yer alıyor. En “temel” modelle başlayan cihaz, günümüzün en güçlüsü olarak kabul edilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip. Dahili konfigürasyonlar hala 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı içeriyor.

Ekran, Full HD+ çözünürlükte (2448×1080) 6,7 inç boyuta sahip olduğu için en önemli özelliklerden biri. Yenileme hızı 165 Hz, tepki süresi 1ms ve dokunmatik örnekleme hızı 720 Hz olarak geliyor. Panel, Corning Gorilla Glass Victus ile korumaya ek olarak HDR10+ ve DCI-P3 renk gamı kapsamı gibi teknolojileri destekleyen AMOLED tipine sahip.

Kameralar söz konusu olduğunda, cihazda 13 MP ultra geniş lens, 5 MP makro ve 32 MP ön sensöre eklenen 50 MP ana sensör bulunuyor. Her zamanki gibi, batarya ROG Phone 7 serisinin varlıklarından biridir ve 65 W hızlı şarj ile 6.000 mAh pil kapasitesine sahip.

ROG Phone 7 Ultimate ise normal modelle neredeyse aynıdır, ancak birkaç artışa sahiptir. RAM 16 GB‘a yükselirken, dahili depolama alanı da 512 GB‘a ulaşıyor. Bunun dışında tasarım da değişiyor,Ultimate yalnızca Storm White (beyaz) rengiyle sunulurken, standart ROG Phone 7 Phantom Black (siyah) rengiyle de geliyor.

Özel aksesuarlar

ROG Phone serisinde halihazırda yer alan AeroActive Cooler 7, daha fazla geri basınç için geliştirilmiş fanlara ve telefonun arkasını soğutmak ve soğuk havanın ekrana daha doğrudan atılmasını sağlamaktan sorumlu bir Peltier termoelektrik soğutucuya sahiptir. ASUS’a göre, bu parça takıldığında akıllı telefonun termal verimliliği yüzde 20’ye kadar artabiliyor.

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Ultimate daha da geliştirilmiş bir dahili ısı dağıtma sistemine sahip. Şirket, AeroActive Cooler’ı takarak etkinleştirilen bir buhar odası yerleştirdi. Etkinleştirildiğinde, hazne, çipi soğutan soğutucudan sürekli bir soğuk hava akışı sağlıyor.

Bu soğutucu, harici bileşenlerin soğutulmasına hizmet etmenin yanı sıra hoparlörlerin kapasitesini de artırıyor. Cihazlar orijinal olarak, önceki nesle göre yüzde 50 daha yüksek olan ve AeroActive Cooler 7’nin beş mıknatıslı subwoofer’ı tarafından desteklenen 12x16mm ön hoparlörlere sahiptir. S

Ne zaman piyasaya çıkacak?

ROG Phone 7 serisi Tayvan ve Avrupa’da ön siparişe sunulmuş durumda. Diğer pazararda cihaz ancak bu yılın ikinci yarısının başında resmi olarak piyasaya sürülecek. Diğer pazarlar için resmi fiyat henüz açıklanmadı.