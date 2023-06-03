Xiaomi, Nisan ayında Çin’de yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi 13 Ultra modelini tanıtmıştı. Şirket şimdi, 7 Haziran’da Hong Kong’dan başlayarak küresel olarak telefonu piyasaya sürme planlarını açıkladı. Yakın gelecekte Avrupa ve diğer pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor, ancak bu ayrıntılar henüz netleşmedi.

Xiaomi 13 Pro, son zamanlarda Hindistan dahil olmak üzere küresel olarak piyasaya sürüldü, ancak şirket henüz Xiaomi 12S Ultra’yı piyasaya sürmedi. Raporlara göre, Xiaomi 13 Ultra dünya çapında sadece 12GB RAM ve 512GB depolama alanı olan bir model olarak gelecek ve yaklaşık 1299 Euro olarak fiyatlandırılacak. Ayrıca, Çin’de 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip modelin fiyatı 5.999 yuan yani 850 dolar olarak belirlenmiş.

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6,73 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekranı, 120Hz yenileme hızı, 1440p çözünürlük ve 2.600 nit tepe parlaklığıyla dikkat çekiyor. Qualcomm Snapdragon 8 Serisi işlemci, 16GB RAM ve geniş depolama seçenekleriyle birlikte sorunsuz performans sunuyor.

Cihazın en dikkat çekici özelliği ise 1 inç 50MP Sony IMX989 birincil kamera sensörlü Leica Vario-Summicron lens ile donatılmış benzersiz bir kamera kurulumuna sahip olması. Ayrıca, ultra geniş sensör ve telefoto lenslerle desteklenen diğer kamera özellikleri de bulunuyor. Selfieler için ise 32MP ön kamera kullanılıyor.

Xiaomi 13 Ultra, Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışan MIUI 14 kaplamasıyla birlikte geliyor. 5.000mAh pil kapasitesiyle donatılan cihaz, hızlı kablosuz şarj ve kablolu hızlı şarj gibi çeşitli şarj seçenekleri sunuyor. Xiaomi 13 Ultra’nın Avrupa’da daha düşük bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor, ancak resmi fiyatlar ve çıkış tarihi Xiaomi tarafından henüz açıklanmadı. Bakalım bu canavar Türkiye pazarına gelecek mi?