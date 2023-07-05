Özellikle MIUI 11 geldiğinden beri Xiaomi kullanıcılarının yazılım tarafında neredeyse hiç yüzleri gülmüyor. Güzel akıllı telefonlar üreten Çinli şirket yazılım tarafında biraz geride kalıyordu. Bu durumu düzeltmeye çalışan Xiaomi bir süredir yazılımını düzeltmeye çalışıyor. MIUI 12’deki fiyaskosunu MIUI 12.5, MIUI 13 ve MIUI 14 optimizasyon güncellemeleri ile telafi eden Xiaomi geldiğimiz noktada bugün amiral gemisi serisi olan Xiaomi 13 serisine Android 14 güncellemesi veriyor. Detaylara bakalım.

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Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, Android 14 tabanlı MIUI 14.1 beta güncellemesini aldılar. Bu da akıllı telefonların Android 14 güncellemesini alacağını kesinleştirmiş oldu. Bu akıllı telefonlar haricinde Xiaomi 12T’ninde Android 14 tabanlı MIUI 14.1 beta testleri başladı.

Xiaomi 13 Teknik Özellikler

6.36 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran

Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU Sekiz

128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 depolama alanı

8GB / 12GB LPPDDR5x RAM

1/ 1.49′′ Sony IMX800 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP 120 ° ultra geniş açılı lens, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 10MP 3.2X telefoto kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 152.8×71.5×7.98mm (cam) / 8.1mm (deri); Ağırlık: 189g (cam) / 185g (deri)

Toz ve su geçirmez (IP68)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

67W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W kablosuz şarj ile 4500mAh (Tipik) pil

Xiaomi 13 Pro Teknik Özellikler Xiaomi 13 Pro Teknik Özellikler

6.73 inç büyüklüğünde 1440×3200 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli OLED ekran

Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU

128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 depolama alanı

8GB / 12GB LPPDDR5x RAM

1/ 1.49′′ Sony IMX800 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 50MP 120 ° ultra geniş açılı lens, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50MP 3.2X telefoto kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 152.8×71.5×7.98mm / 8.1mm ; Ağırlık: 189g / 185g

Toz ve su geçirmez (IP68)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

120W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W ters kablosuz şarj ile 4820mAh (Tipik) pil