Markalar devamlı olarak akıllı telefonlarına güncelleme sunuyor. Bu güncellemelerle birlikte akıllı telefonlarını güncel tutmayı ve ömürlerini uzun tutmayı amaçlıyor. Bu bağlamda güncelleme ömrü en uzun olan markaların başında Apple ve Samsung geliyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Samsung, Galaxy S23 Ultra için Android 14 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

Galaxy S23 Ultra Geekbench testinde görüldü. Bu normal bir durum. Ancak ufak bir detay var. Akıllı telefon Geekbench testinde Android 14 ile görünüyor.

Android 14’lü Galaxy S23 Ultra Geekbench testinde tekli çekirdek testinde 1712 puan alırken çoklu çekirdek testinde 3476 puan aldı.

Burada dikkat çeken bir durum daha var. Galaxy S23 Ultra Android 14 güncellemesi ile birlikte görünüyor. Ancak bu güncelleme aynı zamanda One UI 6 güncellemesi. Güncelleme detayları bu şekilde. Güncellemenin ne zaman dağıtılacağı şimdilik bilinmiyor. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.

Samsung Galaxy S23 Ultra Neler Vaat Ediyor?

6.8 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir AMOLED 2X ekran / Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma

Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti

Adreno 740 GPU

8 GB / 12 GB LPDDR5X RAM

256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 depolama

One UI 5.1 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

f/1.7 diyafram açıklığına sahip 1/1.3 inçlik 200 Megapiksel ana kamera, f/4.9 diyaframlı 10 Megapiksel periskop lens, f/2.4 diyaframlı 10 Megapiksel telefoto lens ve f/2.2. diyaframlı 12 Megapiksel çözürlüklü 120 derece ultra geniş açılı lens

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamera

Toza ve Suya dayanıklı (IP68)

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (S23) / Wi-Fi 7 (S23+), 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya