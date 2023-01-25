Xiaomi 13 Pro, donanım konusunda çıtayı bir adım yukarıya taşıyarak amiral gemisi segmentinde diğer akıllı telefon üreticilerine gözdağı vermişti. Sektörün en iyilerini bünyesinde barındıran cihaz, şimdi de bir rekor haberiyle gündemde. Xiaomi 13 Pro, en parlak ekrana sahip Android akıllı telefon unvanını aldı!

Xiaomi 13 Pro 1900 Nit Parlaklığa Ulaşıyor!

Samsung kısa süre önce akıllı telefonlar için ürettiği ve 2.000 nit parlaklığa ulaşabilen yeni E6 Super AMOLED panelini sergiledi. Bu paneli daha önce iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’te görmüştük. Şimdi, Android akıllı telefon üreticileri de aynı paneli kullanmaya başladı ve Xiaomi’nin bu paneli kullanan son amiral gemisi, Android telefonların parlaklık rekorunu kırdı.

Xiaomi tarafından Weibo’da yayınlanan bir görsele göre, Xiaomi 13 Pro’nun en yüksek ekran parlaklığı 1.900 nite ulaşıyor. Bu da Android telefonlar için yeni bir rekor demek. Bu rekor daha önce 1.750 nit ile Samsung Galaxy S22 Ultra‘ya aitti.

Bu kadar yüksek parlaklık seviyelerine rağmen Xiaomi, pil ömrünün geçen yıla kıyasla %22 oranında iyileştiğini söylüyor. Ancak bunun nedeni OLED ekranın değişken yenileme hızı ve güç verimliliği yüksek bir işlemci olabilir.

iQOO, Vivo ve OPPO gibi diğer Android akıllı telefon üreticileri de en yeni amiral gemisi Android akıllı telefonları için Samsung’un E6 OLED panellerini kullandı. Bu yeni panel, güç tüketimini azaltırken ekran parlaklığını artıran yeni bir malzeme kullanıyor.

Her ne kadar bu yeni panel Xiaomi 13 Pro’nun rekor kırmasını sağlasa da, Samsung tarafı ilginç bir hamle yaparak kendi ürettiği bu ekranı Galaxy S23 serisinde kullanmayabilir. Zira Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra’daki OLED ekranların 1.750 nit parlaklık seviyelerine ulaşabildiği bildiriliyor. Eğer bunlar doğru çıkarsa, ilk defa Android akıllı telefon üreticileri arasında ekran parlaklığı konusunda Samsung tahtı başka birine kaptırmış olacak.

Görünen o ki, kısa bir süre önce gece fotoğraflarıyla beraber herkesi kendine hayran bırakan Xiaomi 13 Pro, ekran konusunda da bu yılın en iddialı amiral gemisi akıllı telefonlarından biri olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 13 Pro’nun ekran parlaklığını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!