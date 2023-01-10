Xiaomi tarafının geçtiğimiz ay Çin pazarı için satışa sunduğu ve firmanın halihazırdaki amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Xiaomi 13 Pro, etkileyici kamera özellikleriyle göz doldurmuştu. Henüz cihaz küresel pazara gelmemiş olsa da, firmanın Weibo üzerinden paylaştığı Xiaomi 13 Pro ile çekilen fotoğraflar, cihazın özellikle düşük ışıkta oldukça etkileyici fotoğraflar çekebildiğini gösteriyor!

Geceyi Gündüz Ediyor!

Firmanın yayınladığı fotoğraflar, Xiaomi 13 Pro’nun tam tabiriyle geceyi gündüz ettiğini gösteriyor. Cihazın gece vakti çekilen fotoğraflarda bile detayı koruyabildiğini ve gece fotoğraflarında sıklıkla gördüğümüz kumlanma sorununun Xiaomi 13 Pro’da neredeyse sıfıra indirildiğini söylemek mümkün.

Bunda cihazda kullanılan 1 inçlik devasa sensörün de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Daha geniş yüzey alanına sahip olan bu sensör, çevredeki ışıktan küçük boyutlu sensörlere kıyasla çok daha fazla yararlanarak gece vaktinde bile aydınlık fotoğraflar çekebiliyor.

Hatırlatmak gerekirse, Xiaomi 13 Pro’da bulunan 1 inçlik Sony IMX989 sensörü, firmanın kamera konusunda en iddialı modellerinden biri olan Xiaomi 12S Ultra’nın yanında vivo’nun X90 Pro ve X90 Pro+ modellerinde de kullanılmıştı.

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Xiaomi 13 Pro’da gece çekilen fotoğraflar konusunda harikalar yaratan bu sensöre eşlik eden ultra geniş açı ve telefoto kameralarının üst seviye özellikler sunmaları, yardımcı sensörlerle çekilen gece fotoğraflarına da yansıyor. Hatta, Xiaomi’nin Weibo hesabından paylaştığı fotoğrafların çoğunun da yardımcı kameralara ait olduğunu söyleyelim.

Ayrıca Xiaomi 13 Pro’nun kamerasında, ünlü kamera üreticisi Leica’nın da imzası var. Bu sayede cihazın kameralarında renk üretimi konusunda oldukça iyi bir iş çıkartılmış.

Xiaomi 13 Pro: Bir Kameradan Daha Fazlası

Her ne kadar telefonun kamera özellikleriyle öne çıkan bir model olsa da, cihazın diğer donanım özelliklerinin de amiral gemisi segmentindeki bir akıllı telefona yakışır özellikler olduğunu söylemekte fayda var.

Cihazda, Qualcomm’un halihazırdaki en güçlü mobil işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle beraber geliyor. Bu yonga setine 8/12 GB bellek ve 128/256/512 GB dahili depolama kapasitesi seçenekleri eşlik ediyor.

Cihazda bulunan bütün bellek seçenekleri LPDDR5X bellek teknolojisine sahip.128 GB dahili depolama kapasitesini seçen kullanıcılar UFS 3.1 teknolojisine sahip bir depolama birimini kullanırken, 256 ve 512 GB dahili depolama kapasitesini seçen kullanıcılar UFS 4.0 depolama teknolojisini deneyimleyebiliyor.

6.73 inçlik 120 Hz tazeleme hızına sahip OLED bir ekran sunan cihazda, Samsung’un en iyi OLED ekran panellerinden biri olan E6 panele yer veriliyor. Ayrıca bu ekranda değişken ekran yenileme hızı desteği de bulunuyor, bu sayede cihaz pil tasarrufu yapabiliyor.

Cihazda 120 Watt hızlı kablolu şarj teknolojisi de bulunuyor. Bu sayede cihazın 4.820 mAh boyutundaki bataryası oldukça kısa bir sürede doldurulabiliyor.