Önümüzdeki ay Qualcomm, yeni nesil mobil yongasını, Snapdragon 8 Gen 2’yi duyuracak. Eğer kazara bir şey olmazsa, Xiaomi ve/veya Motorola bu çipi piyasaya süren ilk firmalar olacak. Genellikle Motorola daha önce duyurur ancak Xiaomi de bu yıl dev şirketten rol çalabilir. Xiaomi Mi 13 cihazının yeni işlemciye öncülük etmesi muhtemel gözüküyor. Bu şirketlerin dışındaki markaların akıllı telefon modelleri de yeni işlemciyi test ediyor. Bu nedenle, yaklaşan üst düzey akıllı telefonlarla ilgili daha fazla haberler gündeme düşmeye başladı. OnePlus 11 de bu cihazlar arasında. OnePlus 11, yeni Qualcomm çipi ile Xiaomi Mi 13 ve diğer amiral gemileri için zorlu bir rekabet yaratacak. Bugün, bazı Çinli sızıntılar bize bu telefonun sahip olacağı özellikleri sundu. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler OnePlus 11 Cihazının Sızdırılan Tüm Özellikleri

OnePlus 11 Cihazının Sızdırılan Tüm Özellikleri

Bu hafta çeşitli blog yazarları yeni canavarın ayrıntılarını ortaya çıkardı. Verilen bilgilere göre OnePlus 11, 6,7 inç boyutunda delikli kamera tasarımlı bir ekranla gelecek. Selfie kamerası ön panelin sol üst köşesine yerleştirilecek. Panelin 2K çözünürlüğe, LTPO adaptif yenileme hızı desteğine sahip olacağı söyleniyor. Bahsedilen özellikler telefonun ekran performansında zirvelere oynayacağını gösteriyor.

Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile beraber telefon 16GB RAM kapasitesini de bünyesinde barındıracak. Yeni ürünün performansın diğer amiral gemisi telefonlarla eşit olacak şekilde optimize edileceğini zaten aylar önceden belliydi. Ayrıntılar bu bilgiyi doğrular nitelikte. Makine öte yandan dahili 5000mAh büyük bir bataryaya sahip olacak ve 100W kablolu flaş şarjını destekleyecek. Dahili depoloma alanı seçenekleri ile hala bir merak konusu

OnePlus akıllı telefonları fotoğrafçılık açısından her zaman çok güçlü olmuştur. OnePlus 11 arka tarafta üç kameralı bir modül kullanacak. Modül 50MP ana lens, 48MP ultra geniş açılı lens ve 32MP telefoto lens içerecek. Cihazın kamera performansı 0,6x-20x yakınlaştırma aralığını sorunsuz destekleyecek. OnePlus aynı zamanda Hasselblad ile işbirliğini sürdürüyor. Böylece kamera Hasselblad Doğal Renk ve Hasselblad Profesyonel Modu ile de beraber gelecek. Canavarın ayrıca metal bir orta çerçeve, ekranın altında optik bir parmak izi tarayıcısı ve ikonik üç aşamalı sessize alma düğmesi ile geleceğini belirtmekte fayda var. Bilgilerimiz şu anlık bunlarla sınırlı. Gelişmeler için takipte kalın.

İlginizi çekebilir: OnePlus Nord N300 Cihazının Lansman Tarihi Belli Oldu