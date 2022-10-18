Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Xiaomi, Xiaomi 12 serisini Çin pazarında tanıtmıştı. Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro, ülkemize ise 2022 Mayıs ayında; çok tartışmalı ve yüksek fiyatlarla giriş yapmıştı. 2022’nin sonuna yaklaştığımız şu günlerde Xiaomi’nin Xiaomi 13 üzerinde çalıştığını biliyorduk. Bugün elimizde Xiaomi 13 ile ilgili bazı sızıntılar bulunuyor. Gelin bir göz atalım.

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Xiaomi 13, Çin’de 3C sertifikasını aldı. Cihaz “2211133C” model numarasına sahip. Cihazın görseli ise önceden sızdırılmıştı.

Tasarım tarafında Xiaomi 11 Ultra’dan büyük ölçüde ilham alındığını söylesek çok yanlış olmaz. Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi 13 bir önceki nesil olan Xiaomi 12’de olduğu gibi 67W hızlı şarjı destekleyecek. Ekran tarafında ise 6.38 inçlik Full HD+ bir ekrana sahip olacak. Tahminlerimiz bu ekranın ekran yenileme hızının aynı bir önceki nesil olan Xiaomi 12’de olduğu gibi 120hz olması yönünde. Xiaomi 13 çok yüksek ihtimalle 50 MP çözünürlükte ana kameraya sahip olacak.

Sızıntılara göre Xiaomi 13’ün abisi Xiaomi 13 Pro, 120hz ekran yenileme hızı sunan QHD+ bir panele sahip olacak. Xiaomi 13 Pro’nun 5.000 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olması bekleniyor. Bu pilin 120W kablolu hızlı şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekleyeceği de söylentiler arasında.

Her iki cihazda da Snapdragon 8 Gen 2 bulunması bekleniyor. Bir önceki nesil olan Xiaomi 12 serisinde hem Xiaomi 12’de hemde Xiaomi 12 Pro’da Snapdragon 8 Gen 2’nin bir önceki nesili olan Snapdragon 8 Gen 1 kullanılmıştı. Ondan da önceki nesilde o senenin amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 888’i görmüştük. Bunlardan mütevellit Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro’da Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini görmeyi bekliyoruz. Snapdragon 8 Gen 2 henüz tanıtılmadı, önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor. Snapdragon 8 Gen 2’nin önceki nesilleri olan Snapdragon 8 Gen 1 ve Snapdragon 888’li tüm cihazlarda çok büyük ısınma sorunları görmüştük. Snapdragon 888’li Xiaomi 11 serisinde ve Snapdragon 8 Gen 1’li Xiaomi 12 serisinde Xiaomi’nin soğutma çözümleri yetersiz kalmıştı. Snapdragon 8 Gen 2 henüz tanıtılmadı ancak ısınma konusunda nasıl adımlar atılacağı kullanıcılar tarafından merakla takip ediliyor.

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