Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro’nun bu ayın sonlarında Çin’de piyasaya sürüleceği söyleniyor. Yaklaşmakta olan Xiaomi 13 serisi cihazların artık Asya’da dahili test aşamasına girdiğini iddia ediliyor. Serinin 2023’ün başlarında Asya pazarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Mukul Sharma’ya göre Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro’nun dahili testleri çeşitli Asya ülkelerinde başladı. Sharma, her iki Xiaomi akıllı telefonunun da 2023’ün başlarında Asya’da piyasaya sürülebileceğini iddia ediyor. Son zamanlarda, cihazların ikisi de Hindistan Standartları Bürosu’nun (BIS) web sitesinde de görüldü.

Sızdırılan son görüntüler, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro’nun önde ortaya hizalanmış delikli bir ekran ve üçlü arka kamera kurulumu ile geleceğini gösteriyor. Xiaomi 13 Pro modeli; 50 MP Sony IMX989 1 inç sensör, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP telefoto lens ile birlikte gelebilir. Cihaz çok yüksek ihtimalle 32 MP ön kameraya sahip olacak.

Ayrıca, akıllı telefonun Leica’nın renk bilimi teknolojisine sahip olduğu söyleniyor. Raporlar, her iki cihazın da yeni piyasaya sürülen Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacağını iddia ediyor.

Xiaomi 13’ün 152,8 x 71,5 x 8,3 mm ölçülerinde olduğu ve 6,2 inçlik bir ekrana sahip olduğu bildiriliyor. Xiaomi 13 Pro ise 163 x 74,6 x 8,8 mm boyutlarında olabilir. Ekranın ise 6,65 inç olacağı bekleniyor. Xiaomi, iki telefon hakkında henüz herhangi bir ayrıntı açıklamadı. Lansmanın yaklaştığını düşünecek olursak resmi duyurular için bizi takipte kalın.