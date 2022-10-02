Xiaomi, 4 Ekim tarihinde Xiaomi 12T ailesinin lansmanını yapacak. Bu lansman öncesi cihazlarla ilgili bazı sızıntılar olmuştu, bunları sizinle paylaşmıştık. Bugün ise elimizde daha fazla veri bulunuyor. Gelin bir göz atalım.

Dikkatinizi çekebilir: Xiaomi 12T Serisinin Bazı Özellikleri Sızdırıldı!

Tasarım

Xiaomi 12T serisi, Xiaomi 12 serisinde gördüğümüz tasarımın bir benzeriyle gelecek. Sol üst köşede üçlü bir kamera dizilimi ve flaş. Alt çerçevede sim tepsisi Type – C girişi ve hoparlör. Çerçevenin sağında güç ve ses butonları.

Ekran ve Teknik Özellikler

Xiaomi 12T, 6.67 inçlik 120hz yenileme hızı sunan OLED, Xiaomi 12T Pro ise 6.7 inçlik 120hz yenileme hızı sunan AMOLED bir panelle birlikte gelecek. İşlemci tarafına geldiğimizde; Xiaomi 12T MediaTek Dimensity 8100, Xiaomi 12T Pro ise Snapdragon 9 Gen 1+ ile birlikte gelecek. Her iki cihazda 120W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olacak. Bütün bunların dışında iki cihazda da Harman Kardon hoparlörler bulunuyor. Yazılım tarafında ise her iki cihaz da Android 12 tabanlı MIUI 13 ile birlikte piyasaya sürülecek.

Kamera

Kamera tarafı Xiaomi 12T ailesi için en önemli konu. Çünkü Xiaomi 12T 108MP çözünürlüğünde bir kamera ile gelirken Xiaomi 12T Pro Samsung’un piyasaya yeni sunduğu 200MP çözünürlüğünde bir lense sahip. Her iki cihazda da OIS (Optik İmaj Sabitleyici) bulunuyor.

Siz Xiaomi 12T serisi hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.