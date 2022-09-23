Xiaomi 12T ailesinin lansmanı yaklaştıkça yeni bilgiler de günyüzüne çıkıyor. Roland Quandt 12T ve 12T Pro’nun Ay Gümüşü renginde bazı ayrıntılı görüntülerini paylaştı.

Her iki cihazın da 1220 x 2712 piksel çözünürlüğe sahip düz 6.67 inçlik AMOLED ekranla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu ekran 120hz yenileme hızına sahip olacak ve Gorilla Glass 5 ile korunacak.

Her iki cihazında 120W hızlı şarj destekli 5000 mAh değerinde bir pile sahip olması bekleniyor.

Xiaomi 12T Pro, Snapdragon 8 Gen 1+; Xiaomi 12T ise MediaTek Dimensity 8100 ile gelecek.

Xiaomi 12T Pro, 200 MP f 1.69 diyafram değerine sahip Samsung HP1 sensör ile gelecek. Xiaomi 12T ise 108 MP değerinde bir ana kameraya sahip olacak. 8 MP ultra geniş, 2 MP makro ve 20 MP ön kamera her iki cihazda da aynı olacak.

Tabii bütün bunların sızıntı olduğunu, kesin bilgiler olmadığını söylemek lazım. Siz Xiaomi 12T serisi hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizimle paylaşmayı unutmayın.