Xiaomi bu ayın başlarında MIUI 14 ara yüzünü resmi olarak tanıttı. Şirket son olarak Mi 11 ve Redmi Note 11T Pro serilerine yazılımın geliştirme sürümünü yüklemeye başladı. Şimdi ise, lansmandan sadece bir hafta sonra, marka Çin’deki amiral gemisi Xiaomi 12S serisine kararlı bir MIUI 14 tabanlı Android 13 güncellemesi sunmaya başladı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Xiaomi 12S Serisi Kararlı MIUI 14 Güncellemesi Alıyor

Kullanıcılar tarafından gelen belgelere göre Xiaomi, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro ve Xiaomi 12S Ultra’yı içeren Xiaomi 12 serisine kararlı MIUI 14 güncellemesini göndermeye başladı. Güncelleme, Google’ın Android 13 sürümü ile birlikte sunduğu yeni özellikleri ve Xiaomi’ye özel bazı yükseltmeleri beraberinde getiriyor. Yeni yazılım 14.0.2.0.TLACNXM isimli firmware sürümü ile kullanıma sunuluyor ve 5.7 GB boyutunda.

Her zamanki gibi, güncelleme muhtemelen aşamalı bir şekilde yayınlanacak ve bir süre içinde her bir 12S cihazına ulaşacak. Xiaomi 12S serisi yurtdışında mevcut olmadığı için yazılımın yalnızca Çin’de kullanıma sunulduğunu belirtelim. Ayrıca, Xiaomi henüz MIUI 14’ü de küresel pazarda duyurmadı. Yazılımın 2023’ün başlarında bazı ek özellikler ve eksikliklerle uluslararası pazara da yayılacağını düşünüyoruz.

Xiaomi MIUI 14 Güncellemesinin Dikkat Çeken Yenilikleri

Hatırlatmak gerekirse, MIUI 14 modern bir tasarımla geliyor ve MIUI’nin bugüne kadarki en hafif sürümü olarak lanse ediliyor. Yeni güncelleme, üçüncü taraf uygulamaların yüklenme süresini iyileştirdiği iddia edilen gelişmiş bir sistem mimarisini ve foton motorunu beraberinde getiriyor.

Ürün yazılımı çeşitli görsel değişiklikler de sunuyor. Örneğin, büyük ikonlara sahip yeni özelleştirilebilir klasörler ve çeşitli şekil ve boyutlarda yeni widget seçenekleri artık MIUI 14’e sahip cihazlarda mevcut. Xiaomi ayrıca daha az kullanılan uygulamalar için otomatik sıkıştırma, kalıcı bildirimleri kapatmak için bir geçiş sistemi ve ana ekran evcil hayvanları gibi yeni özellikleri arayüzüne ekledi. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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