Xiaomi geçtiğimiz günlerde Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro’yu Çin’de yaptığı bir lansmanda tanıttı. Dilerseniz Xiaomi 13 serisinin detaylı değerlendirme videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz sene Xiaomi 12 serisi tanıtıldıktan bir süre sonra Xiaomi 12 Ultra’da tanıtılmıştı. Nitekim aynı şeyin Xiaomi 13 Ultra için de olacağı söyleniyor. Detaylara bir göz atalım.

Weibo’da yapılan bir sızıntıya göre Xiaomi 13 Ultra 2023 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek. Sızıntıyı yapan kişiye göre Xiaomi’nin M1 ve M18 model numaralarına sahip cihazları 16 GB LPDDR5x RAM ile birlikte gelecek. Bu cihazların Xiaomi 13 Ultra ve Xiaomi Mix Fold 3 olması bekleniyor. Bunun yanı sıra sızıntıda, her iki cihazın da 512 GB / 1 TB UFS 4.0 dahili depolamaya sahip olacağı söyleniyor.

Digital Chat Station, geçtiğimiz günlerde Xiaomi 13 Ultra’nın kamera özelliklerini sızdırmıştı. Sızıntıya göre Xiaomi 13 Ultra 1 inç büyüklükte 50 MP çözünürlükte Sony IMX 989 sensöre ev sahipliği yapacak. Bunun yanı sıra ana kamera gimbal optimizasyonunu destekleyecek. Ek olarak dört kameranın dördünün de PDAF otomatik odaklama sunacağı da sızıntılar arasında.

Bir önceki nesil: Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Mix Fold, 2022 yılının Ağustos ayında tanıtılmıştı. Bundan mütevellit Xiaomi Mix Fold 3’ün 2023 yılının üçüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

Xiaomi 13 Ultra ve Xiaomi Mix Fold 3 hakkında henüz daha detaylı bilgiye sahip değiliz. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın. Takipte kalın!