Xiaomi geçtiğimiz günlerde MIUI’ın küresel aylık aktif kullanıcı tabanının 11 Aralık 2022 itibarıyla 564 milyona ulaştığını duyurdu. MIUI ilk olarak 2010’da tanıtıldı ve o zamandan beri popülaritesi her geçen gün daha da arttı. Yıllar geçtikçe, Xiaomi’nin Android arabirimi daha fazla kullanıcı kazandı ve yeni rakamlar, onun Android tabanlı en popüler yazılımlardan biri olduğunu gözler önüne seriyor.

Duyuru, MIUI 14 lansman etkinliği sırasında geldi. Xiaomi, son 12 yılda MIUI’ın endüstrinin ilerlemesini desteklemeye devam ettiğini söylüyor. Xiaomi, MIUI 14 ile birlikte yazılım ve donanım arasındaki işbirliğini daha da derinleştirmeyi hedefliyor.

MIUI, 19 Ağustos 2015’te 100 milyon kullanıcı sınırını aştı. Üç yıl sonra, marka dünya genelinde aylık 200 milyon aktif kullanıcıya hızla ulaştı. MIUI küresel aylık aktif kullanıcı sayısı bir yıl sonra 28 Ekim 2019’da 300 milyonu aştı. 2020’nin başlarında aktif kullanıcı sayısı 400 milyon olarak açıklandı. Geçen yıl, MIUI aktif kullanıcıları 500 milyon sınırını geçti.

Marka kısa bir süre önce MIUI’ın en son sürümü olan MIUI 14’ü piyasaya sürdü . Yazılım, MIUI’ın bugüne kadarki en optimize edilmiş sürümü olarak piyasaya çıkıyor ve güncellenmiş bir sistem mimarisine sahip. Xiaomi, MIUI 14’ün MIUI 13’e kıyasla %60 daha akıcı çalıştığını söylüyor.

MIUI 14, büyük simgeler içeren özelleştirilebilir klasörler ve çeşitli şekil ve boyutlarda yeni pencere öğesi seçenekleriyle birlikte geliyor. Şirket ayrıca, temel olarak ana ekranda yaşayan animasyonlu karakterler olan yeni ana ekran evcil hayvanlarını tanıttı.

Bulutta hiçbir kullanıcı verisi depolanmadan gizlilik de iyileştiriliyor. Artık, tüm eylemler cihazda yerel olarak gerçekleştiriliyor. MIUI artık resimlerden metin çıkarabiliyor ve galerideki fotoğraflarda bulunan metni çevirebiliyor.