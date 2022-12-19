Xiaomi bir süre önce Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro’yu Çin’de yaptığı bir lansmanda tanıttı. Her iki cihaz da çok beğenildi ancak Xiaomi 13 Pro’nun ekranı hakkında bazı tartışmalar döndü. Tartışmalarda Xiaomi 13 Pro’nun ekranının kavisli olması ana nedendi. Xiaomi CEO’su Lei Jun bununla ilgili bir açıklama yaptı.

Lei Jun: Şık Bir Tasarım İçin Kavisli Ekran

Lei Jun yaptığı açıklamada neden kavisli ekran kullanıldığına dair bazı söylemlerde bulundu. Jun, düz bir ekranın amiral gemisi cihazı çok kalın yapacağını ve bunu önlemek için kavisli bir ekran kullandıklarını ifade etti. Gerçekten de yan çerçevelere baktığımızda oldukça ince olduklarını görüyoruz.

Xiaomi 13 Pro; 1900 nit maksimum parlaklık sunan, HDR 10+ destekli, 120hz ekran yenileme hızına sahip, 6.73 inç büyüklükte, 2K çözünürlük sunan E6 Amoled bir ekrana sahip.

Xiaomi 12 serisi ülkemizde satışa sunulmuştu. Bu sebepten Xiaomi 13 serisinin de ülkemizde satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.