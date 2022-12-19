Aralık ayı başlarında MIUI başkanı Zhang Guoquan, Xiaomi 10 serisinin MIUI 14 güncellemesini alacağını söylemişti. MIUI 14’ün lansmanının üzerinden yaklaşık olarak 1 hafta geçti. Bugün geldiğimiz noktada ise yapılan yeni bir açıklamada güncellemenin detayları söylendi.

Xiaomi’nin Sistem Yazılımı Departmanı yöneticisi Zhang Guoquan, MIUI 14 hakkında sık sorulan birçok soruyu yanıtladı. Bu sorulardan birisi Xiaomi 10 serisinin alacağı MIUI 14 güncellemesi hakkındaydı.

Zhang Guoquan, Xiaomi 10 serisinin Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini alacağını söyledi. Ancak üzücü bir şekilde sadece Snapdragon 865 yonga setine sahip Xiaomi 10 serisi cihazların Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi alacağını söyledi. Yani Xiaomi 10 serisinden Xiaomi 10, Xiaomi 10 Pro, Xiaomi 10 Ultra Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi alırken Xiaomi 10 Lite 5G ve Xiaomi 10 Lite Zoom Edition Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi almayacak.

Çinli şirket eskiden amiral gemilerine iki Android güncellemesi dört MIUI güncellemesi verirdi. Geldiğimiz noktada Xiaomi 10 serisi ile bu sayının üç Android güncellemesine yükseldiğini görüyoruz. Umarım bu politika diğer Çinli şirketin cihazlarında da devam eder.