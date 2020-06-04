Xiaomi, 120x telefoto sensörlü telefon hazırlıyor!

Piyasaya son çıkan akıllı telefonlarda yakınlaştırma odaklı kamera sensörleri dikkat çekiyor. Daha önce amiral gemisi cihazlarda gördüğümüz bu özellik, artık orta seviye pek çok telefonda yer almaya başladı. Xiaomi ise kamera odaklı yeni telefonunda bu alandaki rekorun yeni sahibi olmayı planlıyor!

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Xiaomi Mi CC10, 120x zoom ile rekorun yeni sahibi olabilir!

Xiaomi’ye yakın kaynaklardan elde edilen bilgiler, markanın CAS kod adlı yeni bir akıllı telefon hazırladığını ortaya koyuyor. Telefonun yansıyan özellikleri ise genel olarak kamera, işlemci ve ekran alanlarında sıralanıyor. Kamera tarafında “en iyisi” olmayı hedeflediği belirtilen cihaz, arka kamera paketinde 108 megapiksel çözünürlüklü ISOCELL Bright HM2 sensör taşıyacak. Ayrıca telefondaki periskop sensörün 12x optik ve 120x dijital yakınlaştırma sunacağı ifade ediliyor. Bu da Samsung Galaxy S20 Ultra’ya ait olan 100x zoom rekorunun Xiaomi cephesine geçebileceğini gösteriyor.

Delikli ekran konseptini barındıracak telefonun ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 775G işlemci, 5G modem ve NFC desteğinin de Xiaomi’nin yeni telefonundaki kilit özellikler olacağı belirtiliyor.

Xiaomi, iddialı kamera özelliklerine sahip telefonunu Temmuz ayında tanıtmayı planlıyor. İsim tahminlerine göre ise yeni cihazın adı Mi CC10 olacak. Çünkü Mi CC9 serisi geçtiğimiz Temmuz ayında duyurulmuştu ve iki telefonun tanıtım tarihi birbiriyle örtüşüyor. Ayrıca iki telefonun orta-üst sınıf özellikler taşıması da bu iddiayı güçlendiriyor.